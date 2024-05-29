دهیاران روستاهای گردشگری استان سمنان به ترویج فرهنگ حجاب بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد حجاب و عفاف استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه دهیاران روستاهای هدف گردشگری استان نسبت به برپایی دوره‌های آموزشی پیرامون حجاب و عفاف باید اهتمام ویژه داشته باشند، ابراز داشت: در راستای اقدامات ایجابی و فرهنگ سازی در این بخش باید تلاش‌ها بیشتر شود.

وی ضمن بیان اینکه نظارت پیرامون رعایت حجاب و عفاف در سراسر استان به ویژه اماکن عمومی و تجاری باید در دستور کار واقع شود، افزود: با اولویت اقدامات ایجابی می‌بایست با تخلفات احتمالی نیز برخورد لازم صورت گیرد.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه می‌بایست از دیگر نهادها و سازمان‌ها نیز در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف بهره گرفت، ابراز داشت: استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های مردمی، کانون فرهنگی مساجد و همچنین مشارکت مردمی در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در حوزه حجاب و عفاف باید در رأس امور قرار گیرد.

هاشمی بحث رعایت حجاب و عفاف یکی از دغدغه‌های مردم متدین و انقلابی استان سمنان برشمرد و تصریح کرد: در راستای بحث رعایت حجاب و عفاف نیز با همراهی مردم، اقدامات خوبی برای استان به انجام رسیده است.

وی افزود: باید کوشید تا رفتار، منش، گفتار و کردار ما در طول روز باید به عنوان الگو، سرلوحه و سرمشق برای دیگر افراد جامعه باشد.