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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

استاندار سمنان:

دهیاران روستاهای گردشگری استان سمنان به ترویج فرهنگ حجاب بپردازند

دهیاران روستاهای گردشگری استان سمنان به ترویج فرهنگ حجاب بپردازند

سمنان- استاندار سمنان بابیان اینکه نظارت بر رعایت حجاب و عفاف سراسر استان به جد پیگیری می‌شود، گفت: دهیاران روستاهای گردشگر پذیر استان به ترویج فرهنگ حجاب بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد حجاب و عفاف استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه دهیاران روستاهای هدف گردشگری استان نسبت به برپایی دوره‌های آموزشی پیرامون حجاب و عفاف باید اهتمام ویژه داشته باشند، ابراز داشت: در راستای اقدامات ایجابی و فرهنگ سازی در این بخش باید تلاش‌ها بیشتر شود.

وی ضمن بیان اینکه نظارت پیرامون رعایت حجاب و عفاف در سراسر استان به ویژه اماکن عمومی و تجاری باید در دستور کار واقع شود، افزود: با اولویت اقدامات ایجابی می‌بایست با تخلفات احتمالی نیز برخورد لازم صورت گیرد.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه می‌بایست از دیگر نهادها و سازمان‌ها نیز در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف بهره گرفت، ابراز داشت: استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های مردمی، کانون فرهنگی مساجد و همچنین مشارکت مردمی در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در حوزه حجاب و عفاف باید در رأس امور قرار گیرد.

هاشمی بحث رعایت حجاب و عفاف یکی از دغدغه‌های مردم متدین و انقلابی استان سمنان برشمرد و تصریح کرد: در راستای بحث رعایت حجاب و عفاف نیز با همراهی مردم، اقدامات خوبی برای استان به انجام رسیده است.

وی افزود: باید کوشید تا رفتار، منش، گفتار و کردار ما در طول روز باید به عنوان الگو، سرلوحه و سرمشق برای دیگر افراد جامعه باشد.

کد مطلب 6122430

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    نظرات

    • محمودی ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      یکی از موارد امر به معروف در مورد حجاب لباس فروشی ها هستند که هیچ صحبتی از انها نمیشود یک مغازه لباس فروشی پیدا نمی کنید که عکسهای بی حجاب و مستهجن روی لباسها نباشد و صاحب مغازه نیز این عکسها را در معرض دید عموم قرار می دهد وقتی در و دیوار شهر تشویق به بی حجابی می کندچطور میشود امر به حجاب کرد
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      باید یه بازه چند ماهه تعریف کنید مرحله ای برخورد بشه اول توجیه و تبلیغات با رسانه و پیامک و تابلوهای شهری و تذکر لسانی بعد اخطار به کسر جریمه بعد اعمال جریمه نقدی و درصورت لزوم سایررمجازاتها

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