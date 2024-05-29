انهدام باند سارقان به عنف تلفن همراه و موتورسیکلت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف موتورسیکلت و تلفن همراه از افراد و عابران در معابر شهرستان بندرعباس و متواری شدن سارقان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های فنی به عمل آمده توسط کارشناسان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی و اعلام مالباختگان که عموماً از طیف سنی زیر ۱۸ سال بودند مشخص شد سارقان در معابر خلوت و تاریک با تهدید اقدام به سرقت اموال مالباختگان کرده و متواری شده‌اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی راکب و سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت که با پوشاندن سر و صورت خود و با در دست داشتن کلت کمری و قمه اقدام به تهدید مالباختگان و سرقت اموال و موتورسیکلت‌های آنان کرده بودند، شناسایی شدند.

سردار جاویدان خاطر نشان کرد: با اقدامات تکمیلی صورت گرفته اعضای این باند ۵ نفره که پس از فروش یک دستگاه موتورسیکلت ۱۵۰ سی سی سرقتی در یکی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان در حین مراجعت به بندرعباس با یک دستگاه خودرو سمند بودند شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: در بازرسی بدنی از یکی از متهمان دستگیر شده یک قبضه اسلحه کلت کمری، دو تیغه خشاب مربوطه و تعداد ۵ تیر جنگی که به طرز ماهرانه در زیر لباس جاسازی کرده بود کشف شد و همچنین در بازرسی از خودروی آن‌ها نیز مقدار تقریبی ۷۰ گرم مواد مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

سردار جاویدان بیان کرد: با همکاری متهمان دستگیر شده یکی دیگر از اعضا این باند نیز شناسایی و در عملیاتی دیگر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی در بندرعباس تعدادی اموال مسروقه شامل انواع ساعت‌های مچی مردانه گران قیمت، انواع گوشی‌های تلفن همراه مستعمل و انواع سلاح سرد از نوع کارد، چاقو و خنجر و ماسک‌های پوشش سر و صورت و انواع تبلت‌های مسروقه به همراه البسه مورد استفاده این باند در سایر سرقت‌ها کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه تلاش مأموران برای شناسایی مالباختگان و استرداد اموال کشف شده به آنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.