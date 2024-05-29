طراحی ساخت ۲۴ شهرک الگو در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهر تهران، امروز، نهم خردادماه سال ۱۴۰۳ با حضور محمد مخبر، مدیر قوه مجریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران، سید مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و همچنین جمعی از مسئولان کشوری و شهری برگزار شد.

در ابتدای این آئین زاکانی با اشاره به اهمیت ساخت مسکن در تهران گفت: با توجه به شرایط تهران و وجود ۹۳۰ هزار پلاک و میزان خانوار، با یک میلیون کمبود واحد مسکونی رو به رو هستیم. از اقدامات شاخص دولت انقلابی حرکت در مسیر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است که با توجه به قدرالسهم ۱۸ درصدی تهران در جمعیت کشور نقش تهران برای تحقق این وعده قابل توجه است.

زاکانی ادامه داد: از آغاز شروع کار دولت سیزدهم یکی از تأکیدات شهید رئیسی ساختن شهر تهران و رفع نیازهای مردم بر اساس تصمیمات شورای اسلامی شهر تهران و با همراهی دولت بوده است؛ به همین جهت در سال ۱۴۰۰ قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران شکل گرفت.

رویکرد مدیریت پیشین شهر تهران کاهش صدور پروانه مسکن بود

شهردار تهران با اشاره به کم‌کاری‌های صورت گرفته در مدیریت پیشین شهر تهران در حوزه ساختمان مسکن افزود: رویکرد مدیریت پیشین شهر تهران کاهش صدور پروانه مسکن بود. به همین جهت طی یک فرایند نزولی در سال ۱۴۰۰ تنها ۵۴۰۰ پروانه ساخت مسکن توسط شهرداری تهران صادر شد که این رقم کمترین میزان در ده سال پیشینش یوده است. در حالی که ابتدای این دهه ۹۰ یعنی سال ۹۱، ۳۱ هزار پروانه ساخت مسکن در تهران صادر شده بود.

با دست فرمان مدیریت پنجم شهری یک دور نوسازی پایتخت ۱۴۰ سال زمان می‌برد

وی تاکید کرد: با توجه به ساختمان‌های تهران اگر فرایند نوسازی آن با همان دست فرمان مدیریت پیشین شهر تهران ادامه پیدا می‌کرد، بنابر محاسبات ۱۴۰ سال یک دور نوسازی پایتخت زمان می‌برد. همچنین مطابق آمارهای احصا شده، شهر تهران ۲۶۰ هزار پلاک ناپایدار دارد که از این آمار ۹۳ هزار مورد آن در بافت فرسوده است. باقی نیز در بافت ناکارآمد که در حوادث طبیعی آسیب پذیر است، قرار دارد.

۱۵ هزار واحد مسکونی عمدتاً در منطقه ۱۵ تهران است

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با احصای ظرفیت‌ها، نوسازی شهر تهران در محور برنامه‌های ما قرار گرفت؛ بر همین اساس روند صدور پروانه ساخت نیز صعودی شد و طی ۳ سال آمار ۳ برابر افزایش پیدا کرد. به نحوی که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴ هزار و ۴۰۰ پروانه ساخت در تهران صادر شده است. علاوه بر این ۲۸۰ درصد توسعه نوسازی نیز در بافت فرسوده داشتیم.

شهردار تهران در رابطه با افتتاحییه های امروز نیز تاکید کرد: امروز اتفاق مهمی در حال رخ دادن است؛ نخست پایان عملیات ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی که عمدتاً در منطقه ۱۵ تهران قرار دارد و دوم آغاز ساخت عملیات ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۹۲ نقطه شهر که بخشی از این آمار مربوط به ساخت ۲۴ شهرک الگو است.

اتمام طراحی ساخت ۲۴ شهرک الگو در پایتخت

زاکانی در ادامه پیرامون ساخت شهرک‌های الگو در تهران افزود: پس از انقلاب هیچ شهرک الگویی در کشور ساخته نشده اما در این دوره از مدیریت شهری جدید با تعاملات صورت گرفته با دانشگاه، طراحی ساخت ۲۴ شهرک الگو به پایان رسیده است. در این شهرک‌ها تمامی هفت سرانه شهری تأمین می‌شود؛ به علاوه در ساخت و طراحی شهرک‌های الگو از معماری ایرانی-اسلامی نیز بهره برده‌ایم. در ساخت این شهرک‌ها در تلاشیم از ظرفیت‌های بومی به بهترین نحو استفاده کنیم.

وی با تجلیل از کمک‌های شهید رئیسی به مجموعه شهرداری تهران گفت: ایشان در ماه‌های پایانی مسئولیت خود، به سرانجام رسیدن دو موضوع اساسی که یکی از آنها همین مسئله ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن است، تاکید بسیار داشت. مورد دیگر نیز به همراهی میان دولت و مجموعه شهری تهران در زمینه معیشت شهروندان مربوط می‌شود که برنامه مرتبط با آن در دهه سوم این ماه اجرایی خواهد شد.

شهردار تهران در پایان گفت: امیدواریم با ساخت واحدهای مسکونی و جهش آمار صدور پروانه ساخت در تهران بازار مسکن کنترل شود و بتوانیم مسکن استطاعت پذیر برای شهروندان تأمین کنیم.