زمینه آزادی ۴۰ زندانی شهرستان گناوه فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر خدری صبح چهارشنبه در نشست با فرماندار گناوه اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گناوه از بدو تشکیل تلاش کرده است تا در راستای کمک به خانوادههای نیازمند زندانیان با حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیبهای اجتماعی گامهایی بردارد.
وی گفت: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گناوه از ابتدای فعالیت تا کنون توانسته ۴۰ زندانی را از زندان آزاد کند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گناوه یادآور شد: اهدا کمکهای معیشتی به خانوادههای تحت پوشش انجمن به صورت ماهیانه و چرخشی از دیگر فعالیتهای این انجمن است.
وی افزود: بر اساس توافقی که با مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر صورت گرفته است، خانواده زندانیان بعد از شناسایی به کمیته امداد معرفی میشوند و تحت پوشش قرار میگیرند.
خدری بیان کرد: پرداخت وام خوداشتغالی به حدود ۲۵ خانواده تحت پوشش انجمن با کمک فرمانداری و ستاد دیه در سال جاری، پرداخت کمکهای نقدی به مناسبتهای مختلف به خانوادههای تحت پوشش، دیدار با خانواده زندانیان با حضور مدیر کل دادگستری و رئیس سازمان زندانها از خانواده زندانیان و پیگیری و حل مشکلات آنها و آغاز کمکهای درمانی خانوادههای نیازمند تحت پوشش با کمک خیرین نیز از فعالیتهای صورت گرفته است.
وی در پایان اظهار کرد: همچنین تفاهمنامهای با مرکز دارالقرآن نیز به منظور ثبت نام کلاسهای قرآنی برای خانوادهها و فرزندان تحت پوشش خانوادههای زندانیان امضا شده است.
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