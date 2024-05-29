افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت تا پایان خرداد

گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در آخرین حضور رئیس‌جمهور شهید در وزارت ارتباطات که در آستانه روز جهانی ارتباطات بود، افتتاح توسعه شبکه انتقال کشور را داشتیم که از آغاز دولت تا امروز بیش از ۸۰ درصد به ظرفیت آن اضافه شده است.

وی با اشاره به توسعه ۹۵ درصدی شبکه «آی پی» کشور گفت: در لایه دسترسی، «پروژه بزرگ فیبر نوری»، «توسعه کسب و کارها» و «توسعه نسل پنجم» را داشتیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه کشور نیازمند کارهای اساسی از جمله توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور در لایه‌های مختلف است، به کاهش سرعت اینترنت در روزهای اخیر اشاره و تاکید کرد: این مساله مربوط به یکی از ارائه‌دهندگان فضای ابری خارجی بود که مرتفع شد و دیگر مشکلی در شبکه وجود ندارد.

زارع‌پور اذعان کرد: به منظور وعده‌ای که به مردم دادیم، تا پایان خرداد ماه ۳۰ درصد به سرعت اینترنت همراه اضافه می‌شود.

وی افزود: یک داشبورد طراحی شده که من در گذشته آدرس آن را اعلام کردم که هر دو هفته یکبار به روزرسانی می‌شود و ارزیابی نهایی آن در خرداد اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات همچنین تصریح کرد: اگر اپراتورها به تعهدات خود عمل نکنند، حتماً با آن‌ها برخورد می‌شود.

زارع‌پور با اشاره به تمهیدات وزارت ارتباطات در زمینه انتخابات اظهار کرد: نحوه احراز هویت و رأی‌گیری به صورت الکترونیکی، وابسته به نظر نهایی شورای نگهبان است. با توجه به تجربه دو، سه ماه گذشته در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، ما برای هر دو سناریو، آماده هستیم.

زارع‌پور با اشاره به انتخابات مجلس دوازدهم گفت: در انتخابات مجلس، در هر دو مرحله، دستگاه‌ها به طور کامل متصل شدند و پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی داشتیم که تجربه ذی‌قیمتی است؛ اگر شورای نگهبان موافقت کند، ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ریاست‌جمهوری را داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین حضور رییس‌جمهور در وزارت ارتباطات اظهار کرد: رییس‌جمهور شهید، از اینکه در بخش فضایی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کردیم، بسیار تمجید کرد و گفت مسیر ادامه پیدا کند. در حوزه تولید محتوا هم اگرچه وزارت ارتباطات وظیفه‌ای ندارد اما به تعبیر ایشان می‌تواند بقیه دستگاه‌ها را برانگیزاند و به آن‌ها کمک کند.

وی گفت: در مجموع دستوراتی که رییس‌جمهور صادر کرد را دنبال می‌کنیم. پروژه فیبر نوری در شهرهای متعدد جلو می‌رود و در فصل تابستان افتتاح می‌شود.

زارع‌پور اظهار کرد: بنا بود سومین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس‌جمهور برگزار شود، به زودی با حضور آقای مخبر برگزار شود.