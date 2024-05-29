به گزارش خبرنگار مهر، احسان عباسپور پیش از ظهر امروز در مراسمی اظهار کرد: مراسم تفاهم نامه مشارکت در سه طرح ساحل سازی رودخانه‌های اروند و بهمنشیر بین سازمان منطقه آزاد اروند، شهرداری و پالایشگاه آبادان و قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب کربلا امضا شد.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای ایجاد فضای مناسب تفریحی و گردشگری برای شهروندان و گردشگران اجرا خواهد شد.

عباسپور افزود: طرح ساحل سازی رودخانه اروند از حدفاصل اسکله صیادی تا محله شطیط با عنوان پارک خلیج فارس با برآورد اولیه ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طرح ساحل سازی رودخانه بهمنشیر حدفاصل پل مدن تا پل سادات با برآورد اولیه یک هزار میلیارد ریال اعتبار اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساحل‌سازی رودخانه بهمنشیر حدفاصل پل ایستگاه هفت (پل پیروزی) تا پل ایستگاه ۱۲ با برآورد اولیه ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار است که عملیاتی خواهد شد.

این اجرای این طرح‌های از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند، شهرداری و پالایشگاه آبادان تأمین می‌شود و قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب کربلا نیز با استفاده از توان لجستیکی اقدام خواهد کرد.