اولین نوزاد آی وی اف در مرکز ناباروری بیمارستان شهیدجلیل متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه آرامش ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مرکز بر اساس پروتکل‌های علمی حداکثر میزان موفقیت یعنی ۳۵ درصد را دارد.

وی بیان داشت: مرکز ناباروری شهید جلیل در سال گذشته راه اندازی و امروز اولین نوزاد این مرکز به روش سزارین متولد شد.

آرامش با بیان اینکه زمان مورد نیاز برای این روش حدود یک ماه و نیم است، گفت: با توجه به شرایط، جنین‌ها به صورت فریز یا تازه انتقال داده می‌شود.

وی افزود: در این روش ماهانه برای حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از طریق لقاح مصنوعی، بارداری انجام می‌شود و موفقیت زیادی دارد و با توجه به پوشش بیمه هزینه‌های روش آی وی اف در مرکز شهید جلیل حدود دو تا سه میلیون برای هر بیمار است و روش آی یو آی حدود ۷۰۰ هزار تومان است که کمترین میزان برای زوج‌های نابارور است.

آرامش اظهار داشت: یک مورد بارداری دیگر با روش آی وی اف نیز در این مرکز انجام می‌شود که با توجه به شرایط بیمار تا دو هفته دیگر با روش زایمان طبیعی دومین نوزاد متولد می‌شود و این روش از سال ۹۴ در مرکز ناباروری شهید جلیل راه اندازی شد.