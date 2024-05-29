تاکید ویژه شهید رئیسی بر نظارت بر بازار تا آخرین روزها

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: معیشت مردم برای رئیس‌جمهور شهید بسیار مهم بود. در آخرین روزی که با او جلسه داشتیم تاکید ویژه بر نظارت جدی روی بازار داشتند و ما خود را متعهد به انجام این امر می‌دانیم.

وی افزود: ما جدی‌تر از زمان شهید رئیسی کارها را انجام می‌دهیم چرا که تأکید او برای ما پابرجاست و آقای مخبر که سرپرستی ریاست جمهوری را بر عهده دارند، نیز بر همین موضوع تأکید داشته و اشاره دارند، لذا وظایف ما در حال انجام و پیگیری است.