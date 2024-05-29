به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خورشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ادارای بیجار ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان اظهار کرد: خدای متعال در قرآن کریم به اهمیت ایمان و عمل صالح اشاره دارد و این نشان از اهمیت این دو مهم دارد و کسی که خدمت صالحانه داشته باشد خداوند متعال او را انتخاب می‌کند و عزیز می‌شود و این شهید معزز نیز محبوب الملل شد.

وی افزود: این به برکت پیوند با رهبری و ولایت بود که باعث شد شهید آیت الله رئیسی عزیز شود و و این شهید بزرگ همواره در مسیر رهبری حرکت می‌کرد و دیدیم که رهبر معظم انقلاب در تشییع شهدای خدمت به بیش از بیست ویژگی برجسته آیت الله رئیسی اشاره کرد.

وی ادامه داد: مردم داری دومین ویژگی شهید رئیسی بود که با اخلاق و رفتار نیکو با مردم برخورد می‌کرد و ما نیز باید ادامه دهنده راه این شهید باشیم.

حجت الاسلام خورشیدی به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در انجام امور کشور اشاره کرد و گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب پس از شهادت رئیس جمهور شهید هیچ خللی در اداره امور کشور ایجاد نشد و شیطنت‌های دشمنان راه به جایی نبرد.

وی ادامه داد: اکنون وظیفه ما بیشتر شده است چرا که در آستانه انتخابات زود هنگام قرار داریم و لازم است در راستای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تلاش کرد.

امام جمعه بیجار اضافه کرد: ما در مقابل مردم مسؤولیت داریم و لازم است با تمام توان در راستای خدمت به مردم تلاش کنیم و امیدواریم کسی انتخاب شود که ادامه دهنده راه شهید رئیسی باشد.

وی تاکید کرد: فرد انتخاب شده باید این امیدی که در جامعه تزریق شده بود را بیش از پیش افزایش و این مهم با بصیرت و آگاهی مردم شدنی است.