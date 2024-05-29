به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام ظهر روز چهارشنبه در آیین گرامی‌داشت شهادت ریاست‌جمهور و هیات همراه در جمع بانوان کارمند استان، اظهار داشت: شهید رئیسی آن‌چنان برای مردم و نظام خدمت خالصانه انجام دادند که مردم پس از شهادتش با حضور پرشور و باشکوه در مراسم تشییع پیکر ایشان و دیگر شهدا، قدردانی خود را نشان دادند.

وی افزود: شهید جمهور در هر منصب و جایگاهی که خدمت و فعالیت داشتند منشأ خدمات فراوانی بودند و همواره از دکترین مدیرت ایشان یاد می‌شود.

استاندار ایلام گفت: در طول انقلاب و قبل از انقلاب شهدای زیادی داشتیم که شهدای ترور، جنگ تحمیلی، مدافع حرم، شهدای سلامت و امنیت و خدمت و محراب نمونه‌ای از آنان هستند. به گفته شهید مطهری «شهید به منزله خونی است که به پیکر جامعه تزریق می شود» و انقلاب همواره از این شهدای والامقام تقدیم انقلاب کرده است.

بهرام‌نیا اظهار داشت: شهدا از آیه شریفه قرآن مجید تاسی کرده و مسیر خودشان را انتخاب کرده‌اند و در راه دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب به فیض شهادت نائل شدند.

وی افزود: دین مبین اسلام برای بقا و بالندگی نیاز به مجاهدت و فداکاری و شهادت دارد و آن‌چه موجب حفظ دین رسول‌الله (ص) و قیام امام حسین (ع) شده چیزی جز شهادت نیست.

نماینده عالی دولت در ایلام گفت: انقلاب ما ویژگی‌های بارزی نظیر صداقت، اخلاص و دل‌دادگی برای خدمت دارد که مصداق آن شهیدجمهور، خادم‌الرضا شهید آیت‌الله رئیسی رییس‌جمهور بود.

بهرام‌نیا اظهار داشت: «شهادت» بالاترین پاداش خدمت خالصانه، خدمت بی‌وقفه آیت‌الله رئیسی، شهید خدمت بود که خداوند این پاداش بزرگ را نصیب این خدمت‌گذار کرد.

وی افزود: همه آحاد مردم برای شرکت در مراسم گرامی‌داشت شهیدجمهور حضور پیدا کردند و تشییع جنازه چند میلیونی برگزار کردند و شهادت شهید خدمت موجب اتحاد و انسجام بین مردم کشور شد. شهید رئیسی هم در زمان حیات و هم شهادت، مایه خیر و برکت برای نظام بود. شهید خدمت پایه‌گذار دکترین مدیریت در تراز انقلاب اسلامی است.

وی گفت: از طریق انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز، ۴۰۰ میلیارد تومان وارد استان شد و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی در انتقال پرونده مالیاتی بسیار کمک کردند. انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز غرب به استان پس از سال‌ها از مصادیق‌بارز عدالت‌محوری شهید خدمت بود.

استاندار ایلام بیان داشت: ساخت مسکن، بهبود وضعیت معیشت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، رشد اقتصادی کشور، فعال‌سازی واحدهای راکد و خدمت فراوان دیگر از اقدامات اثرگذار ریاست جمهوری شهیدخدمت برای این نظام بود.

وی با بیان این‌که منشور دولت سیزدهم در قالب حکمرانی در تراز جمهوری اسلامی است، ابراز امیدواری کرد که مردم با انتخاب شخصی که تفکر امام راحل و مقام معظم‌رهبری و گفتمان انقلابی و جهادی دارد، اعتماد کنند و بر اساس تداوم سبک و راه شهیدجمهور وارد میدان شود.

وی گفت: سلسه‌جنیان این انقلاب امام راحل بود که با تاسی از نهضت عاشورا علم مبارزه با ظلم و استبداد را برافراشت و این به خلف صالح او مقام معظم‌رهبری رسید و که در نهایت این انقلاب زمینه‌ساز قیام امام مهدی (عج) است.

استاندار ایلام گفت: با توجه به طرح‌های زیادی که قرار بود ریاست جمهور در استان افتتاح کند، احتمالاً آقای دکتر مخبر سرپرست ریاست جمهوری به‌زودی برای افتتاح این طرح‌ها حضور پیدا کند.