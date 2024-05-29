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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۳۱

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خوزستان خبر داد؛

محکومیت قاچاقچی چوب در مسجدسلیمان

محکومیت قاچاقچی چوب در مسجدسلیمان

اهواز - معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خوزستان از وصول جریمه یک میلیارد و۷۳۴ میلیون ریالی قاچاقچی چوب در مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار طهماسبی ظهر امروز سه شنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: پرونده قاچاقچی ۲۸۵ کیلو گرم چوب از نوع بلوط به ارزش ۸۶۷ میلیون ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان مسجدسلیمان رسیدگی شد.

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده، تخلف را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۸۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

طهماسبی گفت: شعبه در خصوص وسیله نقلیه حامل چوب قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالا می‌باشد، متهم را به پرداخت ۸۶۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

وی بیان کرد: پس از اجرای مراحل قانونی و ارسال رأی به اجرای احکام جریمه یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریالی متهم وصول شد.

به گفته طهماسبی؛ مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مسجدسلیمان این محموله قاچاق را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6122472

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