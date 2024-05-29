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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم:

محتکر روغن موتور به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال محکوم شد

محتکر روغن موتور به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال محکوم شد

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی محتکر روغن موتور در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام اظهار کرد: پرونده تخلف احتکار ۲ هزار و ۳۷۱ قوطی انواع روغن موتور به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام احتکار را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای احتکار شده محکوم کرد.

حسام در پایان گفت: بازرسان اداره کل صمت در بازرسی از انباری در حومه شهر، گزارش تخلف نگهداری این روغن موتورها خارج از ضوابط تعیینی دولت را تنظیم و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

کد مطلب 6122475

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