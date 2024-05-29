تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر میخواهید نسبت به خرید کنسول بازی محبوب سونی اقدام کنید، بهتر است بدانید که تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد شامل چه مواردی میشود. همانطور که میدانید، Play Station یکی از پرطرفدارترین و پرفروشترین کنسولهای بازی در دنیا است که توسط شرکت سونی تولید میشود.
این کنسول دارای نسخههای مختلفی بوده و هرکدام از آنها ویژگیها و مزایایی را درون خود جای دادهاند. نسخه دیجیتال این محصول ویژگیهایی دارد که باعث شده برخی خریداران بیشتر به سمت آن بروند. همراه ما باشید تا در ادامه تفاوتی که میان این مدلها وجود دارند را بررسی کنیم.
PS۵ استاندارد؛ یکی از پرفروشترین کنسولهای بازی در دنیا
قبلاز اینکه تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد را بررسی کنیم، بهتر است آشنایی شما را با محبوبترین کنسول بازی دنیا بیشتر کرده باشیم. PS۵ در واقع نسخه ۵ از سری کنسولهای بازی Play Station بوده و توسط شرکت سونی تولید شده است.
علاوهبر طراحی فوقالعاده جذاب و منحصربهفرد، این کنسول قادر است باکیفیت ۴K انواع بازیهای بهروز را اجرا کرده و بیشترین سطح جزئیات گرافیکی را نیز برای شما داشته باشد. قادر هستید تمام بازیهایی که بهطور انحصاری برای کنسول PS۵ یا نسخههای قدیمیتر مانند PS۴ منتشر شدهاند را روی این محصول نصب و بهراحتی بازی کنید. این کنسول بههمراه دسته Dual Sense ارائه میشود که قابلیتهای فراوانی دارد.
PS۵ Digital Edition چیست؟
یکی از نسخههایی که برای کنسول بازی PS۵ ارائه شده، نسخه دیجیتال است. PS۵ Digital Edition نسخهای است که در آن قابلیت استفاده از دیسکهای بلوری وجود نداشته و نمیتوانید با دیسک بازی، گیمهای مختلف را روی کنسول نصب کنید. در واقع برای نصب بازی باید بهصورت آنلاین از شاپهای معتبر سونی این کار را انجام دهید.
چه تفاوتهایی میان PS۵ دیجیتال و استاندارد وجود دارد؟
حال که بهطور کامل با نسخههای مختلف از کنسول بازی پلیاستیشن آشنا شدیم، بهتر است بدانیم که چه تفاوتهایی میان مدل دیجیتال و استاندارد وجود دارند. تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد در موارد زیر مشاهده میشوند.
پشتیبانی از دیسک بلوری ۴K UHD
یکی از مواردی که تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد بهشدت در آن احساس میشود، پشتیبانی از دیسکهای بلوری است. همانطور که در بخشهای قبلی نیز اشاره کردیم، نسخه دیجیتال از کنسول پلیاستیشن ۵ قادر نیست که دیسک بلوری را پردازش کند.
در واقع برای این کار نیازمند یک درایو نوری بلوری است. این درایوها نیز علاوهبر افزایش وزن و ابعاد کنسول، هزینه زیادی برای شرکت سازنده و خریدار دارند. به همین دلیل سونی مانند ایکس باکس سری اس، در نسخه دیجیتال پشتیبانی از دیسکها را حذف کرده تا تنوع محصولات در بودجههای مختلف را بیشتر کند.
روشهای نصب بازی در کنسول
مورد دیگری که باید دررابطهبا تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد بدانید، تفاوت آنها در روش نصب بازیهای مختلف است. فرقی نمیکند که بهدنبال نصب کدام بازی هستید؛ در نسخههای استاندارد میتوانید دیسک بازی را از فروشگاههای معتبر تهیه کرده یا از دوستان خود قرض بگیرید. سپس دیسک را درون درایو نوری کنسول قرار میدهید و بازی در کمترین زمان نصب میشود.
اما در نسخههای دیجیتال به این شکل نیست. در این نسخهها باید بازی را از پلتفرمهای معتبر بازی سونی دانلود کنید. برخی از آنها رایگان بوده و برخی دیگر نیز نیازمند خرید اشتراک یا پرداخت هزینه جداگانه هستند.
ابعاد و وزن کنسول
اگر بهشکل ظاهری و طراحی این ۲ کنسول توجه کنید، میفهمید که تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد در ابعاد و وزن آنها نیز بسیار فاحش است. در واقع نسخه استاندارد بهدلیل استفاده از درایو نوری دیسک بلوری، ابعاد بزرگتری دارد.
این درایو در کنار دستگاه قرار گرفته و علاوهبر تأثیر در طراحی آن، باعث سنگینتر شدن وزن دستگاه شده است. اگر بهدنبال این هستید که سبکترین و کوچکترین نسخه از این دستگاه را تهیه کنید، نسخه دیجیتال به علت نداشتن درایو نوری دیسک، برای شما مناسبتر خواهد بود.
قیمت کنسولها
اما مهمترین موردی که باید دررابطهبا تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد بدانید، قیمت این کنسولها است. قیمت را باید پراهمیتترین معیار برای مشتریان دانست. چنانچه قصد تهیه نسخه ارزانتر را دارید، باید دست روی نسخه دیجیتالی بگذارید.
PS۵ Digital Edition به علت عدم بهرهگیری از Blu-ray Disk Drive، قیمت مقرونبهصرفهتری نسبت به نسخه استاندارد دارد. پس اگر بودجه محدودی دارید و بهدنبال پایینترین قیمت کنسول بازی ps۵ هستید، بهتر است سراغ خرید نسخه دیجیتال بروید.
تفاوتهای سختافزاری کنسول PS۵ دیجیتال و استاندارد
نکتهای مهم و اساسی که باید برای درک تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد بدانید، تفاوتهایی است که در سختافزار این دستگاهها وجود دارد. باید گفت که هیچگونه تفاوتی ازنظر منابع سختافزاری میان این ۲ دستگاه وجود ندارد. البته این موضوع در ps۵ اسلیم مشاهده میشود.
فرقی نمیکند که نسخه دیجیتال را تهیه میکنید یا نسخه استاندارد؛ پردازندههای بهکار رفته در هر ۲ این مدلها یکسان بوده و قدرت آنها برای اجرای بازیها نیز برابر است. باید گفت که ps۵ اسلیم نسبت به این مدلها قدرت سختافزاری کمتری دارد.
ارزش خرید کدام یک بیشتر است؟ PS۵ استاندارد یا دیجیتال؟
سوالی که در انتهای مطالعه این مطلب آموزشی به ذهن کاربران میرسد این است که کدام یک از این محصولات ارزش خرید بیشتری دارند؟ باید گفت که تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد در ارزش خرید بهطور کامل یکسان است.
در واقع میزان ارزش خرید این دستگاهها به خود شما و نیازی که از این کنسول میخواهید بستگی دارد. اگر بهدنبال خرید یک نسخه ارزان و سبکوزن هستید، نسخه دیجیتال برای شما مناسب است؛ برای افرادی که میخواهند بهصورت دیسکی بازیها را نصب کنند یا با کنسول به تماشای فیلمهای Blu-ray ۴K بپردازند نیز خرید مدل استاندارد را پیشنهاد میدهیم.
جمعبندی
شاید ندانید کدام نسخه از کنسول بازی محبوب سونی ارزش خرید بیشتری دارد؛ به همین دلیل بررسی تفاوت ps۵ دیجیتال با استاندارد را باید اقدامی مهم برای درک این ارزش بدانیم. نسخه دیجیتال از این کنسول بازی پساز نسخه استاندارد معرفی شد.
در این نسخه یک تفاوت وجود دارد و آن هم عدم استفاده از درایو نوری دیسک بلوری است. چنین موضوعی باعث شده تا برای نصب بازی در این کنسول نیازمند استفاده از اینترنت و مراجعه به پلتفرمهای آنلاین باشید. وزن، ابعاد و قیمت این ۲ نسخه نیز نسبت به هم تفاوت دارند که این موضوع را بهطور دقیق بررسی کردیم.
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