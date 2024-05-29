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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۳۳

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد:

دولت سیزدهم در برقراری عدالت ارتباطی سهم ویژه‌ای دارد

دولت سیزدهم در برقراری عدالت ارتباطی سهم ویژه‌ای دارد

یاسوج- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت سیزدهم در راستای برقراری عدالت ارتباطی، سهم ویژه‌ای ادا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رادمنش ظهر چهارشنبه در نشست با معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: توجه بی نظیر دولت به ایجاد زیرساخت‌های دائمی مبتنی بر فیبر نوری، نقطه عطفی در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: در ۳۳ ماه خدمت دولت سیزدهم، اتصال و بهبود کیفیت در دویست روستای بالای بیست خانوار و تعداد زیادی روستای زیر بیست خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات انجام شد.

رادمنش تصریح کرد: افزایش پایداری شبکه ارتباطی در چند سال اخیر در استان کم نظیر بود و نمونه آمادگی و پایداری شبکه ارتباطی استان را در انتخابات اسفند ماه شاهد بودیم.

وی افزود: با اتمام و بهره برداری از طرح‌های در دست اجرا، صد در صد روستاهای بالای بیست خانوار از اینترنت پرسرعت بهره مند می‌شوند و دولت سیزدهم در توسعه بخش‌های مختلف کارهای بزرگی انجام داد و نهایت تلاش ما اتمام پروژه‌های تعریف شده و توسعه زیرساخت‌ها در تمام شهرهای استان و مسیرهای روستایی است.

کد مطلب 6122480

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