به گزارش خبرنگار مهر، محمود رادمنش ظهر چهارشنبه در نشست با معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: توجه بی نظیر دولت به ایجاد زیرساخت‌های دائمی مبتنی بر فیبر نوری، نقطه عطفی در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: در ۳۳ ماه خدمت دولت سیزدهم، اتصال و بهبود کیفیت در دویست روستای بالای بیست خانوار و تعداد زیادی روستای زیر بیست خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات انجام شد.

رادمنش تصریح کرد: افزایش پایداری شبکه ارتباطی در چند سال اخیر در استان کم نظیر بود و نمونه آمادگی و پایداری شبکه ارتباطی استان را در انتخابات اسفند ماه شاهد بودیم.

وی افزود: با اتمام و بهره برداری از طرح‌های در دست اجرا، صد در صد روستاهای بالای بیست خانوار از اینترنت پرسرعت بهره مند می‌شوند و دولت سیزدهم در توسعه بخش‌های مختلف کارهای بزرگی انجام داد و نهایت تلاش ما اتمام پروژه‌های تعریف شده و توسعه زیرساخت‌ها در تمام شهرهای استان و مسیرهای روستایی است.