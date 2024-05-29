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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۳۳

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام خبر داد؛

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه بهسازی و روکش آسفالت شهرستان ایوان

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه بهسازی و روکش آسفالت شهرستان ایوان

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: پروژه روکش آسفالت محور شهرستان ایوان که از داخل شهر تا تونل اربعین را شامل می‌شود، تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

سیدزاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در قالب این پروژه، تاکنون ۹ کیلومتر روکش آسفالت در داخل شهر ایوان (۴.۵ کیلومتر رفت و ۴.۵ کیلومتر برگشت) با عرض موجود انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین روکش آسفالت باند برگشت کله جوب به ساتیان به طول ۱۱۰۰ متر به اتمام رسیده و عملیات تعریض و احداث دور برگردان در محل نقطه پرحادثه سه راهی کلان نیز در حال انجام است.

چشمه خاور ادامه داد: در بخش خارج از شهر ایوان، لکه گیری و روکش آسفالت بخش‌هایی از جاده به طول ۲۱ کیلومتر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآورشد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در تردد زائران اربعین حسینی و تسهیل سفر آنها به عتبات عالیات خواهد داشت.

وی گفت: برای این پروژه تاکنون ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام این پروژه، به ۶۸ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که امیدواریم با تامین بقیه اعتبار، شاهد اتمام این پروژه تا قبل از اربعین حسینی باشیم.

کد مطلب 6122484

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