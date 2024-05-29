پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه بهسازی و روکش آسفالت شهرستان ایوان

سیدزاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در قالب این پروژه، تاکنون ۹ کیلومتر روکش آسفالت در داخل شهر ایوان (۴.۵ کیلومتر رفت و ۴.۵ کیلومتر برگشت) با عرض موجود انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین روکش آسفالت باند برگشت کله جوب به ساتیان به طول ۱۱۰۰ متر به اتمام رسیده و عملیات تعریض و احداث دور برگردان در محل نقطه پرحادثه سه راهی کلان نیز در حال انجام است.

چشمه خاور ادامه داد: در بخش خارج از شهر ایوان، لکه گیری و روکش آسفالت بخش‌هایی از جاده به طول ۲۱ کیلومتر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآورشد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در تردد زائران اربعین حسینی و تسهیل سفر آنها به عتبات عالیات خواهد داشت.

وی گفت: برای این پروژه تاکنون ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام این پروژه، به ۶۸ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که امیدواریم با تامین بقیه اعتبار، شاهد اتمام این پروژه تا قبل از اربعین حسینی باشیم.