به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین طاهری آکردی ظهر چهارشنبه در نشست ستادهای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر بر این موضوع تاکید دارد که نباید نسبت به مسائل اطراف خود بی تفاوت باشیم.
وی با بیان اینکه باید دغدغه انسانیت و جهان اسلامی را داشته باشیم اضافه کرد: جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر مرده است و حیاتی ندارد.
تصریح کرد: باید نسل آینده را به گونهای تربیت کنیم که قانون و اجرای قانون برای آنها یک اصل باشد و در غیر این صورت جامعه با مشکل و چالشهای اساسی روبرو میشود.
وی با بیان اینکه باید نسبت به مسائل جامعه حساس باشیم تاکید کرد: ترویج فرایض دینی، آموزش، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها و مراکز علمی و برپایی نشستهای علمی، برگزاری جشنوراههای فرهنگی، رسانهای و علمی اقدامات خوبی صورت گرفته است.
طاهری آکردی از آموزش کارمندان و ضابطان خبر داد و گفت: حمایت از ضابطان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از آنها به عنوان یکی از برنامههای مهم در دستور کار است.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای اجرایی مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید با نظارت مناسب بر عملکرد دستگاه مانع از تخلفات و جرایم شوند.
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