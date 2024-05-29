آمادگی دیوان محاسبات برای ارائه اطلاعات به نامزدهای انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، همزمان با آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این نهاد نظارتی با دغدغه کمک به اعتلا، پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان و با هدف ارائه برنامه‌های تحولی دقیق و هدفمند، آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات و آمارهای اقتصادی واقع بینانه به نامزدها، متناسب با ظرفیت‌های حکمرانی در کشور اعلام می‌کند.

همچنین دیوان محاسبات کشور با بهره گیری از اطلاعات عملکردی موجود و با هدف ارتقای اعتماد عمومی می‌تواند وعده‌های نامزدها به ویژه در حوزه اقتصاد را در نسبت با ظرفیت‌های مذکور امکان سنجی و برای انتخاب فرد اصلح به اطلاع مردم عزیز ایران اسلامی و سرافراز برساند.