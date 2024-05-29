به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی در تشریح عملکرد ۲ ماهه بنادر شرق هرمزگان با اشاره به افزایش ۹۸ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی در بنادر شرق افزود: مقصد عمده این کالاها با کانتینرهای یخچالی شامل میوه و تره بار، حبوبات و کالاهای با شرایط نگهداری ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.

وی افزود: از مجموع ۴۲۴ هزار و ۳۱۱ تن کالای جابه‌جا شده در بنادر شرق استان، ۳۴۲ هزار و ۶۱۱ تن مربوط به کالای غیرنفتی با افزایش ۴۸ درصدی و ۸۱ هزار و ۷۰۰ تن نیز مربوط به کالای غیرنفتی بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در حوزه صادرات کالا از این بنادر نیز گفت: در این بازه زمانی ۲۴۹ هزار و ۹۰۸ تن از انواع کالای غیرنفتی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده که در این بخش ۵۴ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

بنادر شرق هرمزگان شامل بندر شهید باهنر، شهید حقانی، بندر هرمز، بندر تیاب، بندر سیریک و بندر جاسک جزو بنادر چند منظوره محسوب می‌شوند که در زمینه فعالیت‌های تجاری و مسافرت‌های داخلی و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارند.