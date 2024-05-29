۱۰۰ طرح در قالب «یادگار ابراهیم» در خراسان رضوی عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری صبح چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت دهکده مدرن ورزشی در مشهد اظهار کرد: برای ۱۰۰ طرح آماده شده برای افتتاح در دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان به عنوان «یادگار ابراهیم» در خراسان رضوی حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: این طرح‌ها طبق برنامه بهره برداری شد و طرح‌های جدید برای گره گشایی از مشکلات مردم آغاز می‌شود.

وی گفت: موضوع ورزش نیز از اولویت‌های استان است و ظرفیت لازم برای کار در این حوزه را برای مسؤولان و دستگاه‌ها به صورت مبنایی فراهم کرده‌ایم.

نظری افزود: تأمین منابع در شرایط امروز کار سختی است اما این امکان مبنایی فراهم شده است و دستگاه‌های اجرایی باید برای توسعه ظرفیت‌های ورزشی تلاش کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تکمیل مجموعه ورزشی ۶ هزار نفره ثامن الائمه نیز از مهمترین طرح‌ها در قالب مجموعه «یادگار ابراهیم» است که منابع مالی آن تأمین شده است و امیدواریم به زودی بهره برداری شود.

وی گفت: باید مسیر خدمت مرحوم رئیسی ادامه یابد و مکلف هستیم خدمات تعالی بخش را ادامه دهیم و در خراسان رضوی این عزم و اراده در اتصال به شهدای خدمت وجود دارد.