مرحله استانی المپیاد طرح دادرس در ماهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زیبا اسعدی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان در شهرستان زرند، اظهار داشت: ارتقای بهداشت محیط و در نتیجه حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و پرورش استان است.

وی از اختصاص ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان خبر داد و افزود: این اعتبار به منظور احداث یا بهسازی سرویس‌های بهداشتی مدارس است.

اسعدی بیان کرد: تقویت مشارکت سفیران سلامت در فعالیت‌های سلامت محور جشنواره‌های سلامت، با تجلیل از رتبه‌های برتر کشوری و استانی محقق می‌شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش استان کرمان با ثبت ۴۱۳ کانون دانش آموزی ماهر (مهارت آموز هلال احمر) در مدارس، به عنوان استان شاخص انتخاب شده است.

اسعدی خاطرنشان کرد: مرحله استانی المپیاد طرح دادرس پسران ۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و طرح دادرس دختران نیز ۳۰ و ۳۱ خرداد سال جاری در شهر ماهان برگزار می‌شود.