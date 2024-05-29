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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۳۴

استاندار هرمزگان:

پیگیر انتقال کارت‌ بازرگانی صنایع دارای صادرات به هرمزگان هستیم

پیگیر انتقال کارت‌ بازرگانی صنایع دارای صادرات به هرمزگان هستیم

بندرعباس- استاندار هرمزگان از پیگیری برای انتقال کارت‌های بازرگانی صنایع استانی دارای صادرات عمده به داخل این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه گفت وگوی دولت با بخش خصوصی هرمزگان گفت: رویکرد مساله محوری و ارائه گزارشات علمی در جلسات کارگروه که به رفع مشکلات امروز فعالان اقتصادی منجر می‌شود رویکردی امیدبخش و ستودنی است.

وی مسائل حوزه تجارت را متنوع دانست و افزود: فعالان این بخش چون با متولیان بیشتری ارتباط دارند باید از فرصت این کارگروه برای مطرح شدن مشکلات و باز شدن گره‌های کارشان استفاده شود.

استاندار هرمزگان بر انتقال کارت بازرگانی صنایع استانی دارای صادرات عمده تأکید کرد و افزود: این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و محدودیت‌هایی در این مسیر نیز اعمال خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: یکی از سیاست‌های ما این است که در تقسیم برق محدودیت هایی در حوزه انرژی و خدمات برای شرکت‌هایی که کارت بازرگانی خود را به استان انتقال نداده‌اند اعمال خواهیم کرد.

دوستی با اشاره به اهمیت حل مسائل میدانی فعالان اقتصادی نیز گفت: لازم است اتاق بازرگانی در هر جلسه مواردی از این دست را مرتبط با مجموعه‌های مختلف اقتصادی، احصاء و مطرح کند تا کارگروه در زمان مشخص نسبت به رفع آن‌ها چاره‌اندیشی و اقدام کند.

کد مطلب 6122536

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