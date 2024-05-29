پیگیر انتقال کارت‌ بازرگانی صنایع دارای صادرات به هرمزگان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه گفت وگوی دولت با بخش خصوصی هرمزگان گفت: رویکرد مساله محوری و ارائه گزارشات علمی در جلسات کارگروه که به رفع مشکلات امروز فعالان اقتصادی منجر میشود رویکردی امیدبخش و ستودنی است.
وی مسائل حوزه تجارت را متنوع دانست و افزود: فعالان این بخش چون با متولیان بیشتری ارتباط دارند باید از فرصت این کارگروه برای مطرح شدن مشکلات و باز شدن گرههای کارشان استفاده شود.
استاندار هرمزگان بر انتقال کارت بازرگانی صنایع استانی دارای صادرات عمده تأکید کرد و افزود: این موضوع را به طور جدی پیگیری میکنیم و محدودیتهایی در این مسیر نیز اعمال خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: یکی از سیاستهای ما این است که در تقسیم برق محدودیت هایی در حوزه انرژی و خدمات برای شرکتهایی که کارت بازرگانی خود را به استان انتقال ندادهاند اعمال خواهیم کرد.
دوستی با اشاره به اهمیت حل مسائل میدانی فعالان اقتصادی نیز گفت: لازم است اتاق بازرگانی در هر جلسه مواردی از این دست را مرتبط با مجموعههای مختلف اقتصادی، احصاء و مطرح کند تا کارگروه در زمان مشخص نسبت به رفع آنها چارهاندیشی و اقدام کند.
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