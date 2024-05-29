سوگواره ادبی روز وداع یاران در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر در این مراسم اظهار کرد: هنرمندان همواره در عرصه‌های مختلف حضور و بروزی تأثیرگذار داشته‌اند و اکنون نیز شاهد فعالیت‌های خوبی در این حادثه هستیم.

عبدالله شاهینی گفت: هنرمندان به ویژه شعرا جز اولین گروه‌هایی بودند که بعد از حادثه سقوط بالگرد، پای کار آمدند و دست به خلق اثر هنری زدند و نگفته‌هایی را در قالب هنر خودشان به مردم ارائه کردند.

سوگواره ادبی روز وداع یاران همزمان با سراسر کشور و به منظور گرامیداشت یاد شهدای خدمت، حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، شهید جمهور و همراهان ایشان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، جمعی از دوستداران فرهنگ و ادب و شعرخوانی جمعی از شعرای مطرح استانی در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

در این نشست که دبیری آن بر عهده غلامرضا ابراهیمی بود، شاعران زینب وطن خواه، مهرناز امیرزاده، محمد مرادی، عقیل نجار، فرح راهوردشیری، محمد امینی، مصعب یحیایی و غلامرضا ابراهیمی به بیان اشعار خود پیرامون شهید جمهور و شهدای خدمت پرداختند.