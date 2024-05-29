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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۲۶

استاندار کرمان:

شرکت‌های بزرگ توسعه را در استان کرمان اشاعه دهند

شرکت‌های بزرگ توسعه را در استان کرمان اشاعه دهند

کرمان- استاندار کرمان گفت: شرکت‌های بزرگ باید توسعه را در استان اشاعه دهند و زیرساخت‌هایی را در کنار خود فراهم کنند که واحدهای دیگری در صنایع جنبی شکل بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ارتباط مؤثر صنایع بزرگ و کوچک در محل مجتمع مس سرچشمه، به ظرفیت اشتغالزایی صنایع کوچک، متوسط و صنایع جنبی اشاره و اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ پیشران منطقه هستند.

وی افزود: بایستی شرکت‌های بزرگ کمک کنند تا در کنار آن واحدهای دیگر حمایت شوند، چراکه اشتغال عمدتاً در صنایع متوسط و کوچک است.

استاندار کرمان گفت: بازارهای خُرد در کنار شرکت‌های بزرگ جان می‌گیرند و ارتباط صنایع بزرگ و کوچک باید تبدیل به یک گفتمان شود.

حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در این جلسه گفت: اقتصاد ملی را بخش صنایع کوچک نمی‌تواند تکان دهد و از سویی نوآوری در اختیار صنایع کوچک است.

وی ادامه داد: در استان کرمان دارای ثروت و دارایی عظیم مس هستیم و حیف است که از توان آن برای رشد و توسعه استان بهره نبریم.

مدرس خیابانی بیان کرد: برای تمام ارکان مدیریت شرکت ملی مس مهم است که این ارتباط برقرار شود و در این راستا مصوبات و اسناد بالادستی ابلاغ شده است.

کد مطلب 6122555

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    نظرات

    • ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      مسیر جاده راور مشهد را تکمیل کند پیش خدا گم نمیشه

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