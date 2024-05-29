به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ارتباط مؤثر صنایع بزرگ و کوچک در محل مجتمع مس سرچشمه، به ظرفیت اشتغالزایی صنایع کوچک، متوسط و صنایع جنبی اشاره و اظهار داشت: شرکتهای بزرگ پیشران منطقه هستند.
وی افزود: بایستی شرکتهای بزرگ کمک کنند تا در کنار آن واحدهای دیگر حمایت شوند، چراکه اشتغال عمدتاً در صنایع متوسط و کوچک است.
استاندار کرمان گفت: بازارهای خُرد در کنار شرکتهای بزرگ جان میگیرند و ارتباط صنایع بزرگ و کوچک باید تبدیل به یک گفتمان شود.
حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در این جلسه گفت: اقتصاد ملی را بخش صنایع کوچک نمیتواند تکان دهد و از سویی نوآوری در اختیار صنایع کوچک است.
وی ادامه داد: در استان کرمان دارای ثروت و دارایی عظیم مس هستیم و حیف است که از توان آن برای رشد و توسعه استان بهره نبریم.
مدرس خیابانی بیان کرد: برای تمام ارکان مدیریت شرکت ملی مس مهم است که این ارتباط برقرار شود و در این راستا مصوبات و اسناد بالادستی ابلاغ شده است.
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