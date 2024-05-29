دستگیری ۳ قاچاقچی که یک کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک را بلعیده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مشهدی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حین کنترل یکی از جاده‌های کاشمر به راننده و سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر ادامه داد: مأموران با هماهنگی مقام قضائی پس از انجام بررسی‌های تکمیلی مواد مخدر یاد شده را که سه متهم قصد داشتند در پوشش مسافر آنها را از طریق بلع قاچاق کنند، کشف کردند.

وی گفت: مأموران پلیس مواد مخدر همچنین موفق شدند یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ دیگر را که به همراه خودرو ذکر شده با متهمان در طول مسیر همراهی می‌کرد را شناسایی و توقیف کنند.

مشهدی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تصریح کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر یکی از مأموریت‌های مهم پلیس محسوب می‌شود و شهروندان با اعلام موارد مشکوک به مرکز ۱۱۰ می‌توانند پلیس را در این زمینه یاری کنند.