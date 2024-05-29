به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار اصفهان ضمن تسلیت در پی شهادت جانسوز رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهان وی اظهار کرد: تفاهمنامه چهارجانبهای میان وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال ۱۴۰۰ منعقد شده تا بخشی از زیرساختها و مجموعههای وزارت ارتباطات به منظور افزایش بازدهی به مجموعههای دانشبنیان تبدیل شود.
وی ادامه داد: بنابراین برای تسهیل و تسریع در بهرهمندی از این مجموعهها در حوزه دانشبنیان نشستی را خواهیم داشت تا پروژه کارخانه نوآوری اصفهان هوشمند با سرعت بیشتری به مرحله اجرایی دربیاید.
معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: در صورتی که تأمین اعتبار این پروژه با سرعت بیشتری محقق شود میتوان امیدوار بود تا با فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز این مجموعه جهت توسعه علم و فناوری اصفهان در مدار خدمترسانی قرار بگیرد.
سالاریه عنوان کرد: استانهایی که وزارت ارتباطات در آنها پژوهشکده دارد جزو استانهای رتبهدار در حوزه علم و فناوری هستند در این میان استان اصفهان با ظرفیت نخبگانی و علمی غنی که در کشور دارد میتواند گامهای بلندی در این حوزه بردارد.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قطب علم و فناوری کشور است
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در این نشست با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی و همراهان ایشان، گفت: رئیس جمهور شهید در سفر به اصفهان بازدیدی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان داشتند و پس از این بازدید عنوان کردند «قطعاً شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قطب علم و فناوری کشور است.»
وی ادامه داد: باتوجه به زیرساختهای علمی و فناوری که در اصفهان وجود دارد، رویکردی که در سبد توسعه استان ترسیم شده ظرفیتسازی در دو حوزه اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد گردشگری است.
استاندار اصفهان گفت: شرایط محیطی اصفهان از لحاظ آلودگی هوا و محدودیتهای آب به نحوی قرار دارد که تنها راه توسعه این استان اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد گردشگری است.
مرتضوی ادامه داد: حضور در عرصههای مرتبط با فناوریهای فضایی یکی از اولویتهای اجتنابناپذیر کشور است، این رویکرد در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شده و ما نیز خود را بر این رویکرد پایبند میدانیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته یکی از مهمترین و بهترین اماکن شهر اصفهان را در اختیار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار دادیم تا ظرفیت تولید محصولات فناورانه در تمامی مناطق شهر توزیع شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: ساختمان شماره دو استانداری نیز در اختیار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار گرفته و تعدادی از واحدهای فناور در این مکان استقرار یافتند زیرا توسعه اقتصاد دانشبنیان از اولویتهای مدیریت استان است.
وی عنوان کرد: نمیتوان واحدهای صنعتی که پیچیدگی محصولات تولیدی آنها ضریب پایینی دارد را دنبال کنیم زیرا با جامعه مخاطبی که در استان به دنبال اشتغال هستند مغایر است.
استاندار اصفهان گفت: از زمانی که در این مسئولیت قرار گرفتیم با همراهی معاونت امور اقتصادی سابق، تلاشهای بسیاری انجام دادیم تا کارخانه نوآوری اصفهان به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: همچنان تلاش میکنیم تا با استفاده از منابع ملی و منابع داخلی استان این پروژه مهم را به ثمر برسانیم و تعهدات استان به مرحله اجرایی دربیاید.
استاندار اصفهان تأکید کرد: جذب نخبگان با همین رویکردها اتفاق میافتد، دانشجویان نخبه اگر تعلقی به روندهای اجرایی کشور داشته باشند و بدانند که اثرگذار هستند با تمام توان برای کشور خود انرژی میگذارند.
نظر شما