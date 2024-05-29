۶ خودرو حامل لوازم یدکی قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان دیلم حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای خاکی به ۶ دستگاه وانت نیسان و سواری شوتی حامل بار که از مسیر خاکی بندر دیلم در حال حرکت بودند مشکوک، دستور ایست صادر و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو انواع لوازم یدکی خارجی قاچاق و موتور استوک خودروهای سنگین که فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این رابطه ۶ نفر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار سوسنی به شهروندان توصیه کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با رواج بیکاری در جامعه که دستاورد عرضه کالاهای خارجی و قاچاق است با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.