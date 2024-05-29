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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

۶ خودرو حامل لوازم یدکی قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

۶ خودرو حامل لوازم یدکی قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف ۶ دستگاه وانت نیسان و سواری شوتی حامل انواع لوازم یدکی خودرو به ارزش ۲۸ میلیارد ریال در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان دیلم حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای خاکی به ۶ دستگاه وانت نیسان و سواری شوتی حامل بار که از مسیر خاکی بندر دیلم در حال حرکت بودند مشکوک، دستور ایست صادر و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو انواع لوازم یدکی خارجی قاچاق و موتور استوک خودروهای سنگین که فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی بوده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه در این رابطه ۶ نفر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار سوسنی به شهروندان توصیه کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با رواج بیکاری در جامعه که دستاورد عرضه کالاهای خارجی و قاچاق است با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6122577

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