77 پروژه زیربنایی اجتماعی و تولیدی در قائم شهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در فرمانداری قائم شهر افزود: این پروژه ها شامل 34 پروژه ها با اعتبار 213 میلیارد تومان در استان به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد: پروژه های فوق طی امسال و سالهای آینده اجرا می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 270 تختخوابی قائم شهر تصریح کرد: زهکشی دو هزار هکتار از اراضی شهرستان صورت گرفته است.

فرزانه با بیان اینکه احداث میوه و تره بار و لایروبی رودخانه سیاهرود قائم شهر در اولویت طرح های اجرایی است، یادآور شد: از محل اعتبارات مصوب سفر دولت بیمارستان کیاکلا نوسازی و تجهیز می شود.

وی در پایان از جذب یک میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مساجد استان خبر داد.

فرماندار قائم شهر نیز در سخنانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شهرک کشاورزی در شهرستان اظهار داشت: مقدمات تاسیس شهرک دامپروری قائم شهر فراهم شده است.

حسن قلی زاده سیاهکلایی خاطر نشان کرد: مرکز بررسی و تشخیص بیماری های طیور مازندران تکمیل و عملیات اجرای ساختمان مهمانسرا سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه عرضه گاز طبیعی در قائم شهر تصریح کرد: تا پایان سال جاری سه جایگاه عرضه گاز طبیعی جدید در قائم شهر احداث می شود.