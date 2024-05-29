مناجات خوانی حاج منصور ارضی در ایام زیارتی مخصوص امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتینژاد اظهار کرد: ماه ذیقعده که با تولد حضرت معصومه (س) آغاز میشود و مناسبتهایی مانند میلاد حضرت رضا (ع) در یازدهم این ماه، شهادت آن حضرت که به روایتی در روز بیست و سوم این ماه است و با شهادت حضرت جوادالائمه (ع) در آخرین روز ماه به پایان میرسد، ماه امام رضا (ع) است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی تصریح کرد: در ایام این ماه به ویژه در روز بیست و سوم ماه که روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) است خیل مشتاقان و دلدادگان حضرت رضا (ع) برای عرض ارادت به ساحت مقدس این امام رئوف و مهربان به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند.
وی ابراز کرد: به همین مناسبت ویژه برنامههای متنوعی برای بهرهمندی هرچه بیشتر زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) از فیوضات معنوی زیارت در حرم مطهر رضوی در نظر گرفته شده است.
شریعتی نژاد اضافه کرد: از جمله این برنامهها برگزاری مراسم مناجات خوانی و ذکر توسل با حضور مداح نام آشنا و محبوب کشور، حاج منصور ارضی است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی بیان کرد: این ویژه برنامه از ساعت ۲۳:۴۵ شامگاه پنجشنبه دهم خرداد به مدت ۲ شب در رواق بزرگ رواق امام خمینی (ره) میزبان زائران و مجاوران شب زندهدار حرم مطهر رضوی خواهد بود و شرکت کنندگان با ذکر دعا و مناجات ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهدای خدمت، آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان علو درجات آن عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسالت مینمایند.
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