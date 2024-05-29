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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۱

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خبر داد؛

مناجات خوانی حاج منصور ارضی در ایام زیارتی مخصوص امام رضا (ع)

مناجات خوانی حاج منصور ارضی در ایام زیارتی مخصوص امام رضا (ع)

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی از برگزاری ویژه برنامه مناجات خوانی همزمان با ایام زیارتی مخصوص امام رضا (ع) و گرامیداشت شهید جمهور و دیگر شهدای خدمت در حرم مطهر حضرت رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهار کرد: ماه ذیقعده که با تولد حضرت معصومه (س) آغاز می‌شود و مناسبت‌هایی مانند میلاد حضرت رضا (ع) در یازدهم این ماه، شهادت آن حضرت که به روایتی در روز بیست و سوم این ماه است و با شهادت حضرت جوادالائمه (ع) در آخرین روز ماه به پایان می‌رسد، ماه امام رضا (ع) است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی تصریح کرد: در ایام این ماه به ویژه در روز بیست و سوم ماه که روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) است خیل مشتاقان و دلدادگان حضرت رضا (ع) برای عرض ارادت به ساحت مقدس این امام رئوف و مهربان به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند.

وی ابراز کرد: به همین مناسبت ویژه برنامه‌های متنوعی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) از فیوضات معنوی زیارت در حرم مطهر رضوی در نظر گرفته شده است.

شریعتی نژاد اضافه کرد: از جمله این برنامه‌ها برگزاری مراسم مناجات خوانی و ذکر توسل با حضور مداح نام آشنا و محبوب کشور، حاج منصور ارضی است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی بیان کرد: این ویژه برنامه از ساعت ۲۳:۴۵ شامگاه پنج‌شنبه دهم خرداد به مدت ۲ شب در رواق بزرگ رواق امام خمینی (ره) میزبان زائران و مجاوران شب زنده‌دار حرم مطهر رضوی خواهد بود و شرکت کنندگان با ذکر دعا و مناجات ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهدای خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان علو درجات آن عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسالت می‌نمایند.

کد مطلب 6122590

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