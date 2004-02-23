اجباري نبودن دوره پيش دبستاني ، هزينه هاي آموزش و پرورش را هدر مي دهد

سهيلا نظري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه بيش از 70 درصد از نوآموزان قبل از ورود به مدرسه دوره پيش دبستاني را نمي گذرانند ، افزود : در سال گذشته از يك ميليون و 260 هزار نوآموز در كشور فقط 340 هزار نفر قبل از ورود به مدرسه دوره پيش دبستاني را گذرانده بودند.

وي با تاكيد بر اينكه 50 درصد از رشد ذهني كودكان از تولد تا 4 سالگي و 30 درصد از 4 سالگي تا 8 سالگي است ، گفت : فقط 20 درصد از رشد ذهني افراد پس از 8 سالگي است و چنانچه اين زمان از دست رود ديگر قابل جبران نيست.

كارشناس مسوول واحد آموزش هاي پيش دبستاني دفتر آموزش و پرورش ابتدايي افزود : تحقيقات نشان داده اند كه نوآموزان پس از گذراندن دوره هاي پيش دبستاني موفقيت هاي بيشتري را نسبت به ساير نوآموزاني كه اين دوره را نگذرانده اند ، كسب مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه آموخته هاي دوره پيش دبستاني ماندگاري زيادي در ذهن كودكان دارد ، گفت : كودكان قبل از ورود به دبستان بايد مهارت هايي همچون سازگاري با محيط ، دقت در تمركز حواس ، پيروي از برنامه هاي منسجم را كسب كنند چرا كه در غير اين صورت در روند تحصيل خصوصا سال هاي اوليه دبستان دچار مشكل مي شوند.

نظري با اشاره به اينكه والدين به دليل مشغله هاي شغلي نمي توانند توانمندي هاي قبل از ورود به مدرسه را به كودكان بياموزند ، افزود : كودكان به دليل مشكلاتي همچون ساختمان محل سكونت ، تعداد محدود خواهران و برادران ، فرهنگ هاي متفاوت و گويش هاي مختلف در كسب مهارت هايي به منظور سازگاري با اجتماع محدود هستند.