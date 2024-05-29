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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

بخش خانگی ۵۵۰ میلیارد ریال به شرکت توزیع برق مرکزی بدهکار است

بخش خانگی ۵۵۰ میلیارد ریال به شرکت توزیع برق مرکزی بدهکار است

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه بخش خانگی بدهکارترین مشترک این شرکت است، گفت: مطالبات شرکت توزیع برق استان مرکزی در این بخش ۵۵۰ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: مطالبات شرکت توزیع برق مرکزی در بخش‌های دیگر شامل
۴۱۰ میلیارد ریال در بخش صنعت، ۳۵۰ میلیارد ریال در بخش تجاری و سایر مصارف، ۳۰۰ میلیارد ریال بخش عمومی و ۲۵۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی است.

وی گفت: بدهی مشترکین برق استان مرکزی تا پایان امسال جاری به یک‌هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال رسید که با گذشت بیش از ۲ ماه از سال جاری این رقم به یک‌هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به شناسایی ۱۷ هزار رمز ارز از سال ۹۸ تاکنون در این استان، گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت این رمز ارزها برآورده و ۸۵ درصد آن وصول شده است.

محمودی از رعایت الگوی مصرف برق توسط ۷۷ درصد مردم استان مرکزی در سال گذشته خبر داد و افزود: ۲۹۰ میلیارد ریال پاداش سال گذشته در بخش مشترکان برق خانگی استان پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بخش خانگی ۵۵۰ میلیارد ریال به شرکت توزیع برق استان مرکزی بدهکار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان اینکه میزان برق مصرفی سال گذشته ۶ هزار و ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است، گفت:
۸۲ درصد برق این استان در بخش مولد است و این مسئله از شاخص‌های توسعه یافتگی استان است.

وی افزود: در استان مرکزی ۸۱۵ هزار مشترک پنج هزار و ۹۲۲ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی مصرف برق استان را شامل، ۲۱ و ۲ دهم درصد مصرف در بخش خانگی، چهار و هشت دهم درصد در بخش عمومی، ۲۱ و چهار دهم درصد در بخش کشاورزی، ۴۵ و ۲ دهم درصد در بخش صنعتی، پنج و یک دهم درصد در بخش تجاری و ۲ درصد در بخش معابر عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، بر کاهش ۳۰ درصد بخش اداری در ساعت اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیراداری مصرف برق تاکید کرد.

محمودی تاکید کرد: اداراتی که بالاتر از میزان تعیین شده مصرف داشته باشند، براساس کنتورهای هوشمند با قطع اتوماتیک مواجه می‌شوند.

وی درباره بخش کشاورزی نیز گفت: کشاورزان از ۱۹ خرداد تا پایان شهریورماه، ۱۹ ساعت در تمام روزهای هفته حق برداشت از آب دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، کمترین تعرفه برق در کشور و استان را مربوط به بخش کشاورزی دانست و پیک مصرف برق استان مرکزی و کشور را ماه‌های در تیر و مرداد بیان کرد.

محمودی گفت: ۸۲ هزار و ۵۶۳ مشترک استان مرکزی بخش تجاری هستند که برای ۵۴ درصد این بخش کنتور هوشمند نصب شده است.

کد مطلب 6122606

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