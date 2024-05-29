آیت الله رییسی سبک جدیدی از مدیریت اسلامی به منصه ظهور گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مدیران ستادی استانداری گلستان با تاکید بر تشکیل جلسات شورای بانک هر دو هفته یک بار تا نیمه نخست سال اظهار کرد: تشکیل شورای بانک‌های خصوصی جهت بهره گیری از خدمات آنها برای تسهیل در امورات مردم ضروری است.

به گفته وی تا کنون بیش از ۷۵ درصد اعتبارات مصوب در سفر نخست شهید آیت الله رئیسی به گلستان محقق شد.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه آیت الله رئیسی سبک جدیدی از مدیریت اسلامی و علوی را به منصه ظهور گذاشتند، گفت: اقداماتی که ایشان در حوزه‌هایی چون اقتصادی، دیپلماسی منطقه‌ای، افزایش صادرات غیر نفتی، عضویت جمهوری اسلامی در پیمان‌های اقتصادی بین المللی داشتند بی سابقه بود.

وی یادآور شد: شهید آیت الله رئیسی در بسیاری از مواقع برای مصالح کشور و حفظ انسجام در کشور سکوت می‌کردند و همواره از خود گذشتند. در دل آحاد مردم بودن ایشان، برای ما درس است.

زنگانه اظهار کرد: همواره در محضر مقام معظم رهبری در اوج تواضع حاضر می‌شدند و ولایت پذیری را همچون شهید سلیمانی از شئون عاقبت به خیری می‌دانستند که در نهایت عاقبت به خیر شدند.

وی با بیان اینکه در انتخابات پیش رو سلامت و امنیت مهم است، افزود: تا زمان که انتخابات برگزار شود باید از طریق تریبون‌های مختلف به تبیین اقدامات شهید رئیسی بپردازیم و از ایشان به مردم بگوییم تا آنها گزینه نزدیک به تفکر و مشی این شهید را برگزینند.