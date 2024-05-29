عامل کلاهبرداری از سالمندان در زنجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمدعلی آدینه لو گفت: در پی شکایت شهروندی سالخورده مبنی بر اینکه کارت عابر بانک وی از سوی مردی میانسال مورد سو استفاده قرار گرفته است، پیگیری پرونده به صورت وی‌ژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات مشخص شد که شاکی به دلیل کهولت سن از مردی که در محدوده دستگاه خودپرداز بازار پرسه می زده درخواست کمک کرده است که پس از انجام عملیات بانکی و تعویض کارت خود با شاکی در اولین فرصت موجودی کارت را به کارت دیگری منتقل کرده است.

سرهنگ آدینه لو با اشاره به اینکه مراتب شکایات مشابه مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پس از بررسی اظهارات مالباخته با یک سری تحقیقات میدانی و استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی، فرد کلاهبردار را که در همان محدوده در کمین طعمه‌ای دیگر بود شناسایی، در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از او یک قطعه کارت عابر بانک متعلق به یکی از شکات را کشف کردند.

این مقام انتظامی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه جرمی بود که در ادامه تحقیقات در مواجهه با مالباخته و مستندات کشف شده به ۲۰ فقره کلاهبرداری از افراد سالخورده و بی‌سواد در شهر زنجان اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با اشاره به معرفی متهم به دادسرا از شهروندان خواست از در اختیار گذاشتن کارت‌های اعتباری خود به افراد ناشناس خودداری کنند تا حسابشان مورد سو استفاده قرار نگیرد.

کشف ۲۰ فقره سرقت در اجرای طرح امنیت محله محور

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده گفت: در نتیجه اجرای طرح امنیت محله محور (زاجرات) ۲۰ فقره انواع سرقت کشف شد و ۱۷ نفر سارق دستگیر شدند.

سرهنگ محسن غنیمتی افزود: به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقت‌ها با تشکیل اکیپی مجرب از مأموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی طرح امنیت محله محور (زاجرات) به اجرا در آمد.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح ۱۷ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه به انجام ۲۰ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: دستگیری ۱۷ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت اماکن خصوصی، چهار فقره اماکن عمومی، ۲ فقره سرقت سیم و کابل و ۲ دستگاه موتور سیکلت مسروقه از نتایج اجرای این طرح است.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در پایان با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مراجع قضائی تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از اجرای طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قالب جمع آوری معتادین متجاهر خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت عمومی، پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با خرده فروشان، با حضور چند اکیپ از فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان به مرحله اجرا گذاشته شد.

سرهنگ داود مرسلی با اشاره به اینکه مأموران با اجرای این طرح موفق به دستگیری ۹ فروشنده خرد انواع مواد مخدر و جمع آوری ۲۳ نفر معتاد متجاهر شدند، افزود: در اجرای این طرح یک کیلو و ۷۴۰ گرم مواد مخدر سنتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با تاکید بر جدیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده، از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس قدردانی کرد.