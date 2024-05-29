به گزارش خبرنگار مهر، خدایار باقری ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حوزه راه‌ها برای ۱ ساخت هر کیلومتر جاده بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و برای هر کیلومتر تونل ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در این زمینه راه و شهرسازی یک هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکار دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای افزایش پروازها در فرودگاه شهرکرد تصریح کرد: به دنبال برقراری پرواز در همه روزهای هفته می‌باشیم و به دنبال اضافه کردن پرواز مشهد، چابهار و نجف و… نیز هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: راه‌آهن یکی از ابرپروژه‌های استان است که درصورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل می‌شود و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت کلی و در عملیات خاکی ۷۰ درصد پیشرفت دارد.

باقری با اشاره به اینکه ۱۰۳ هزار و ۸۰۵ نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۷۹ هزار متقاضی سه شراط لازم برای آغاز کار را دارند ادامه داد: در بحث جوانی جمعیت با آمار روستایی ۱۳ هزار و ۶۰۰ متقاضی داریم و برای یک هزار و ۷۸۹ نفر قرعه‌کشی صورت گرفته و واحدها نیز برای آن‌ها مشخص شده است.

وی افزود: در شهرکرد در بحث جوانی جمعیت بیش از ۲ هزار نفر در صف دریافت زمین هستند، و بیشترین متقاضی در این طرح، مربوط به شهرستان لردگان است.

باقری تاکید کرد: به دلیل کمبود زمین مجبوریم انبوه‌سازی کنیم و به همین دلیل مشاعات بالا رفته و عمده مشکلات ما در بحث تأمین پارکینگ است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: افرادی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند واحد دریافت می‌کنند و افرادی که قادر به تأمین اعتبار نیستند جابجا شده و در سایر پروژه‌ها با پیشرفت پایین قرار می‌گیرند.