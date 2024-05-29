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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۸

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

بیش از ۱۰۳ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند

بیش از ۱۰۳ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند

شهرکرد-مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰۳ هزار و ۸۰۵ نفر در نهضت ملی مسکن استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۷۹ هزار متقاضی سه شراط لازم برای آغاز کار را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار باقری ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حوزه راه‌ها برای ۱ ساخت هر کیلومتر جاده بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان و برای هر کیلومتر تونل ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در این زمینه راه و شهرسازی یک هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکار دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای افزایش پروازها در فرودگاه شهرکرد تصریح کرد: به دنبال برقراری پرواز در همه روزهای هفته می‌باشیم و به دنبال اضافه کردن پرواز مشهد، چابهار و نجف و… نیز هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: راه‌آهن یکی از ابرپروژه‌های استان است که درصورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل می‌شود و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت کلی و در عملیات خاکی ۷۰ درصد پیشرفت دارد.

باقری با اشاره به اینکه ۱۰۳ هزار و ۸۰۵ نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۷۹ هزار متقاضی سه شراط لازم برای آغاز کار را دارند ادامه داد: در بحث جوانی جمعیت با آمار روستایی ۱۳ هزار و ۶۰۰ متقاضی داریم و برای یک هزار و ۷۸۹ نفر قرعه‌کشی صورت گرفته و واحدها نیز برای آن‌ها مشخص شده است.

وی افزود: در شهرکرد در بحث جوانی جمعیت بیش از ۲ هزار نفر در صف دریافت زمین هستند، و بیشترین متقاضی در این طرح، مربوط به شهرستان لردگان است.

باقری تاکید کرد: به دلیل کمبود زمین مجبوریم انبوه‌سازی کنیم و به همین دلیل مشاعات بالا رفته و عمده مشکلات ما در بحث تأمین پارکینگ است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: افرادی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند واحد دریافت می‌کنند و افرادی که قادر به تأمین اعتبار نیستند جابجا شده و در سایر پروژه‌ها با پیشرفت پایین قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6122611

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