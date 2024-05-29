ضرورت توسعه اقتصاد آبی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد دریامحور با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان بر ضرورت اقتصاد آبی و دریایی تاکید کرد و گفت: هدف گذاری سه تریلیون دلاری در سال ۲۰۳۰ برای اقتصاد آبی دنیا هدف گذاری شده است و این هدف گذاری اهمیت حوزه دریا ا نشان میدهد.
وی با اشاره به ۸ بخش فعال اقتصاد دریا تصریح کرد: ساخت و ساز دریایی و توسعه سازهای، گردشگری دریایی و ساحلی، آموزش و خدمات تجاری دریایی، ماهیگیری، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، بندر کشتیسازی و تعمیر کشتی از جمله بخشها است.
وی با عنوان این که بخشهای نوظهوری را در اقتصاد آبی شاهد هستیم، ادامه داد: آبزی پروری دریایی، انرژیهای تجدید پذیر، تکنولوژی دریایی و خدمات دریایی و غیره نیز از دیگر بخشهای اقتصاد آبی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران شیرین سازی آب دریا را ز بخشهای نوظهور در اقتصاد آبی بیان کرد و گفت: اقتصاد دریایی آبی شامل منابع زنده دریایی، آبی، حمل و نقل دریایی کشتیسازی و تعمیرات، فعالیتهای بندری گردشگری و بخشهای مکمل بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
فتح الله پور بر اهمیت و ضرورت اقتصاد دریایی در جهان و کشور تاکید کرد و گفت: اقتصاد آبی با توجه به طول نوار ساحلی اشتغال خوبی را میتواند در استان مازندران ایجاد کند و از نظر سرانه ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی نیز حائز اهمیت است.
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