به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر پیش از ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از عملیات اجرایی احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران، در سخنانی با گرامیداشت یاد شهدای خدمت به ویژه رئیس جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، به دغدغه‌مندی و تلاش‌های شبانه‌روزی ایشان برای رفع مشکل مسکن خانواده‌ها اشاره و تصریح کرد: دولت با وجود سوگواری و غم از دست دادن رئیس جمهوری مجاهد، تلاشگر و دلسوز در استمرار و ادامه مسیر مجاهدانه او مصمم است.

مخبر افزود: دولت مردمی با توجه به هزینه قابل توجه مسکن در سبد خانوار و همچنین نقش و تأثیر این بخش در اشتغالزایی و رونق بخشیدن به ده‌ها صنعت دیگر، مسکن‌سازی را با رویکردی جهادی در دستور کار قرار داده است.

سرپرست ریاست جمهوری در ادامه بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی واحدهای مسکونی امروز را که با همکاری و مشارکت شهرداری تهران به انجام رسیده، از جمله گام‌های مهم در جهت جبران کمبود ساخت مسکن در شهر تهران دانست و با اشاره به طرح ساخت محلات الگو در سه منطقه ۱۹، ۲۰ و ۲۱ تهران که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور با تمرکز بر نوسازی بافت فرسوده اجرا شده است، داشتن سرانه‌های خدماتی اعم از مسجد، فضای آموزشی، بیمارستان، فضای سبز، امکانات ورزشی و کاهش قابل توجه ترافیک را از جمله ویژگی‌های مهم این طرح‌ها برشمرد و ابراز امیدواری کرد مسئولان دیگر استان‌ها نیز این رویکرد و الگو را در مسکن‌سازی مورد توجه قرار دهند.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه، از مواضع قاطعانه، روشنگرانه و حمایتگرانه شهید آیت‌الله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان در قبال مسئله فلسطین تجلیل کرد.