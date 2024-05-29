به گزارش خبرنگار مهر، «علی باقری» سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان، امروز در مراسم گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) با عنوان «فلسطین و مقاومت در منظومه فکری امام راحل»، ضمن تسلیت شهادت شهدای خدمت اظهار کرد: ما کارکنان و اعضای دستگاه سیاست خارجی، امیر دیپلماسی ایران و سردار دیپلماسی مقاومت یعنی شهید امیرعبداللهیان را از دست دادیم.

وی ادامه داد: انقلاب ما همواره با خون‌های پاک، بارورتر شده و دشمنان هیچ‌گاه نتوانستند از رهگذر این صدمات چیزی را عاید خود کنند؛ هر چند از دست‌دادن این عزیزان برای ما خسارت بوده است.

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ما سربازان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همچنان سربازان امام خمینی (ره) هستیم و باقی خواهیم ماند. امام (ره) در مسیر حرکت انقلاب اسلامی یک نوآوری ایجاد کردند.

وی گفت: در عرصه سیاست خارجی اولین شخصیتی که توانست سیاست خارجی مبتنی بر تفکر دینی را اجرایی کند، امام راحل بود.

سرپرست وزارت خارجه گفت: همواره تهدیدها توسط ملت ما به فرصت‌های بزرگ تبدیل شده است؛ امتداد انقلاب اسلامی، جریان مقاومت است و این جریان الهام گرفته از انقلاب اسلامی است اما غربی‌ها می‌خواهند این طور القا کنند که جریان‌های مقاومت وابسته به ایران هستند در حالی که در واقعیت این طور نیست.

وی ادامه داد: جریان‌های مقاومت به بلوغ رسیده‌اند و خودشان تصمیم می‌گیرند.

باقری افزود: سیاست خارجی ما بر مبنای ایدئولوژی است و این امر، سبب استقلال سیاست خارجی ما است؛ دیگر کشورها به دلیل سهم تعریف‌شده برایشان، سیاست خارجی خود را پیش می‌برند اما بنیان سیاست خارجی امام (ره) استقلال است.

وی افزود: تلاش‌هایی برای ایجاد تناقض میان سه هویت مورد نظر امام (ره) صورت گرفته و می‌گیرد؛ اما امام تفکر دینی مردم را برای ایستادن در برابر دشمن بسیج کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه اظهار کرد: استقلال در سیاست خارجی ما به معنای صیانت از هویت است؛ سیاست خارجی در اندیشه امام (ره) با تاکید بر استقلال برای ما ایجاد قدرت کرد و از همه قدرت‌ها، پایدارتر و مستحکم‌تر است.

وی در این باره افزود: مصداق این امر، پیام‌هایی است که آمریکا در جریان عملیات وعده صادق می‌داد که هیچ‌کدام موثر نبودند.

باقری گفت: مردم ایران به دلیل اندیشه‌های امام خمینی (ره) به روح بلندی رسیدند که می‌توانند از انقلاب اسلامی پاسداری کنند؛ در عین حال دیگر کشورها هم در امتداد انقلاب اسلامی و شخصیت امام (ره) به چنین درجه‌ای رسیده‌اند.

وی افزود: نتیجه این رویکرد امام خمینی (ره) در سطح منطقه‌ای و در غزه، خود را نشان داده است؛ کسی تصور نمی‌کرد مردم مظلوم و مقتدر غزه، ۷ ماه پس از طوفان‌الاقصی، سربلند بایستند و رژیم صهیونیستی، حتی حامیان خود را از دست بدهد و سرشکسته شود.