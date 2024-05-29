تامین منابع مالی چالش اصلی نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ریاحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح اقدام ملی مسکن از سال‌های پایانی دولت قبل مطرح شد و در دولت جدید به نام نهضت ملی مسکن ادامه پیدا کرد.



وی با اشاره به اینکه در دولت ۹و ۱٠ زمین و منابع برای مسکن مهر تأمین می‌شد و احداث بنا شکل می‌گرفت تصریح کرد: در دوره قبل صفر تا صد پروژه تحویل شرکت‌های تعاونی می‌شد و آنها در قالب انبوه سازی کار را به پیش می‌بردند.



ریاحی ادامه داد: در دولت جدید یک سری اصلاحات در راستای طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفت و اولین کار حذف شرکت‌های تعاونی بوده است.



وی در خصوص پرداخت تسهیلات نیز گفت: تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت اما با بالا رفتن نرخ سود بانکی از ۱۸ به ۲۳ درصد، مبلغ ۳۵٠ میلیون تومان رسید که این خود مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد.



مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: پیگیری‌هایی صورت گرفت که تسهیلات از ۳۵٠ میلیون به ۵۵٠ میلیون و باز پرداخت ۲٠ ساله رسید و منابع متقاضی نیز در کنار آن قرار گرفت.



ریاحی با بیان اینکه در شهرهای کوچک شرایط نسبتاً بهتری وجود دارد گفت: در شهر شهرکرد بر اساس تصمیمات شورای مسکن و کمبود زمین مصوب شد پروژه در قالب انبوه سازی کار را پیش ببرد.



وی با بیان اینکه نظام بانکی خیلی سریع وارد عمل نشد و این خود معضلاتی را به همراه داشت گفت: بانک مسکن به تنهایی بار را به دوش کشید، تأخیر در تأمین منابع از سوی بانک و متقاضیان کار را به تأخیر انداخت.



ریاحی یادآور شد: منابع به موقع تأمین و تزریق نشود کار با مشکل رو به رو و پیمانکار زمین‌گیر می‌شود.



وی خاطر نشان کرد: ۳ هزار نفر در محله ۳۴ منظریه باید سامان‌دهی شوند که از این تعداد افراد محدودی پول را آورده و ما بقی با تأخیر است که همین امر کار را مشکل کرده است.



ریاحی با تاکید بر اینکه اگر آورده متقاضی به موقع و بدون تأخیر باشد پروژه ۲ ساله به اتمام می‌رسد گفت: اگر میزان آورده و تسهیلات به موقع نباشد همه از این پروژه ضرر خواهند کرد.



وی عنوان کرد: ما در استان مجری طرح نهضت ملی مسکن هستیم و سیاستگزار این طرح نیستیم اما پیشنهادات و مطالبات به طور کامل به تهران انعکاس داده می‌شود.



ریاحی در پایان با اشاره به اینکه نهضت ملی سرانجام خوبی پیدا خواهد کرد بیان داشت: اگر از بحران تأمین مالی عبور کنیم نتایج بهتری را خواهیم دید.