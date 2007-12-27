موزه حمام وکیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در حاشیه آیین افتتاح این موزه به خبرنگاران گفت: چند سال پیش زمانی که حمام وکیل مرمت شد ایده های مختلفی برای این اثر تاریخی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا بذرگر ادامه داد: یکی از ایده ها تبدیل حمام وکیل به رستوران بود که تا مدتها نیز این حمام مورد استفاده رستوران قرار داشت اما چندی پیش در پی بررسی های شورای فنی سازمان میراث فرهنگی فارس مقرر شد که حمام به صورت موزه نگهداری شود.

وی خاطرنشان کرد: از ماهها پیش برای راه اندازی این موزه اقدامات لازم صورت گرفته که امروز بخشی از آن در قالب موزه فرش و دستبافته های فارس افتتاح شد و فاز دیگر آن نیز تا پایان سال به دیگر صنایع دستی استان اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس تصریح کرد: برای راه اندازی این موزه کلکسیونرهای شخصی نیز شرکت داشته و بخشی از اقلام را آنها تامین کردند.

بذرگر با اشاره به ساخت موزه مشاهیر در فارس نیز گفت: زمین این موزه در شمال حافظیه با مساحتی معادل 4/2 هکتار مکان یابی شده وهم اکنون در حال تهیه طرحهای اجرایی آن هستیم.