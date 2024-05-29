کشاورزان برای برداشت گندم عجله نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعدازظهر چهارشنبه در جلسه با انجمن صنفی کارخانههای آرد استان اظهار کرد: در سال گذشته با همت جهادگونه همکاران ما در اداره کل غله و همچنین کارخانجات آردسازی استان ۳۰ هزار تن از گندمهای با رطوبت بالا از کشاورزان مناطق بالادست استان خریداری شد و با برنامه ریزی و اختلاط مناسب و علمی، بدون تأثیرگذاری در کیفیت آرد استان، این مقدار گندم وارد چرخه مصرف شد.
وی با بیان اینکه با رنج کشاورزان آشنا هستم افزود: کشاورزان عزیز ما که تنها درآمدشان همان محصول برداشت شده از زمین کشاورزی است، در آن شرایط دشوار سال گذشته نیازمند به کمک مسئولان برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و سوداگران بودند.
وفایی نژاد اظهار امیدواری کرد: پیگیریهای لازم از طریق دستگاههای متولی امر برای نحوه ورود دستگاههای اجرایی و ابلاغ دستورالعمل خرید گندمهای با رطوبت بالا صورت میگیرد تا در سال جاری کشاورزان با مشکلی مواجه نشوند.
مدیرکل غله مازندران با تاکید بر رعایت استانداردهای لازم در خرید تضمینی گندم، اعلام داشت: تمهیداتی در راستای مدیریت بر گندمهای با افت بالا و خاک نامتعارف و رطوبت بالاتر از دستورالعمل، در شرایطی خاص و تنها در کارخانجات آرد پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری گندم تولیدی کشاورزان با چهار درصد افت مفید ویک درصد غیر مفید به قیمت هر کیلو ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط دولت خریداری خواهد شد.
مدیرکل غله مازندران با بیان اینکه هنوز گندم در غالب مزارع استان به رشد مطلوب برای برداشت نرسیده از کشاورزان خواست برای برداشت گندم عجله نکنند و اظهار داشت: به علت شروع برداشت گندم در شرق استان، ۳ مرکز در شهرستان گلوگاه و بهشهر دایر شده تا کشاورزان محمولههای خود را تحویل این مراکز دهند.
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