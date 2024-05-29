۱۶۴ فوتبالیست در جنگ غزه شهید شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی ظهر چهارشنبه در حاشیه تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان‌های امام در جمع خبرنگاران گفت: این انقلاب در سایه امام خمینی (ره) شکل گرفته است و با رهبری‌های مقام معظم رهبری به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: هر سال جامعه ورزش و جوانان به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های مرید و مرادشان و ادای احترام در حرم مطهر امام راحل (ره) حضور پیدا می‌کنند.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه جامعه ورزش همیشه در جریان‌های مختلف انقلاب اسلامی حضور مؤثر داشته است، گفت: امروز نیز وظیفه ما حمایت از مردم غزه و فلسطین است، که متأسفانه تاکنون فقط نزدیک به ۱۶۴ فوتبالیست در غزه به درجه شهادت نائل شده اند.

هاشمی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بسیاری از ورزشگاه‌های غزه را نابود کرده است، اضافه کرد: ما در جلسه وزرای ورزش عضو پیمان شانگهای که پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در قزاقستان برگزار شد، موضع جمهوری اسلامی ایران و کشتارهای صورت گرفته را اعلام کردیم، معمولاً پیش از آغاز المپیک آتش بس المپیک اعلام می‌شود و ان‌شاءالله بتوانیم با کمک تمامی دوستداران غزه و فلسطین مانع جنایت‌های اسرائیل جنایتکار شویم.