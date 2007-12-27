مشارکت امنیتی کشورهای منطقه به نفع همه است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که برای شرکت در نشست کمیسیون عالی مشترک ایران و بحرین روز سه شنبه گذشته در سفری دو روزه به منامه عزیمت کرد در گفتگو با روزنامه الوسط، روابط دو کشور را دوستانه توصیف و تصریح کرد: من مانعی بر سر راه توسعه روابط ایران و بحرین نمی بینم.

وی در مورد انتقال گاز ایران به بحرین نیز گفت: ایران از فعالیت شرکتهای بحرینی در زمینه های کاوش، تولید و توزیع گاز استقبال می کند، همچنین آمادگی دارد تا در این زمینه از طریق امضای توافقنامه دوجانبه با بحرین همکاری کند.

متکی در رابطه با گزارش اخیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران و اینکه آیا این گزارش بحث جنگ را منتفی کرد، گفت: پیش از صدور گزارش مذکور نیز جنگ بر ضد ایران مطرح نبود و برخی به عنوان جنگ روانی این مسئله را مطرح می کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کنید مسائلی همچون بحث جزایر سه گانه (ایرانی) و اختلاف ایران و امارات متحده عربی در این زمینه مانعی بر سر راه تحقق پیشنهاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر ایجاد شراکت امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار رود، گفت: موضوع شراکت امنیتی با کشورهای منطقه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی مهم است و تمامی کشورهای منطقه می دانند که این مسئله برای همه سودمند است و نبود امنیت به ضرر همه است. الحمدالله پادشاه بحرین از ایجاد شراکت امنیتی استقبال کرده است و ما با کشورهای منطقه در این زمینه مذاکره کرده ایم. من معتقدم از طریق همکاری منطقه ای می توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری دست یافت و این مسئله در حمایت از طرحهای توسعه ای در منطقه سهیم خواهد بود.

اما در مورد مسائل دیگر باید گفت: روابط ایران و امارات متحد عربی ممتاز است و این کشور بزرگترین شریک تجاری ما به شمار می رود و امکان ندارد موضوعی باشد که نتوان از طریق مذاکرات دوجانبه آنها را حل و فصل کرد.

وزیر امور خارجه ایران در مورد سفر "جرج بوش" به منطقه در اوایل ماه آینده میلادی نیز گفت: کشورهای منطقه روابط بین المللی و دوجانبه خود را با کشورهای جهان پیگیری می کنند و مشکلی در چنین مسئله ای وجود ندارد اما اهداف اعلام شده آمریکا طی 30 سال گذشته در تلاش برای تحریک بر ضد ایران همراه بوده است اما هر زمان که آمریکا در این زمینه گام برداشته با شکست مواجه شده است. آمریکاییها اکنون به طور پیاپی با ارسال پیامهایی خواستار مذاکره با ما هستند و ما تلاش می کنیم به آنها کمک کنیم که در گفتار و کردارشان یکی باشند.