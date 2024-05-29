به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی فرآیندهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی در دوران سه ساله ریاست بر دولت در خدمت آحاد مردم و به ویژه محرومان جامعه بود و تداوم راه این شهید بزرگوار وظیفه همگان است.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه عوامل برگزارکننده انتخابات مکلف به عمل بر اساس قانون و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی هستند، افزود: خون پاک شهدای خدمت در روزهای اخیر، موجب وحدت و انسجام در جامعه شد که این مهم مورد هدف و حسادت دشمن قرار گرفت.

وی افزود: بدون تردید دشمن از انتخابات پیش رو برای بر هم زدن اتحاد مردم استفاده خواهد کرد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دشمنان داخلی و خارجی با نفوذ در جامعه و میان مردم به دنبال از بین بردن وحدت ملی هستند که همه باید در این خصوص هوشیار باشند.

مخلص الائمه تاکید کرد: انتظار است موارد خلاف واقع که توسط دشمنان برای از هم گسیختگی کشور مطرح می‌شود شناسایی و با عملیات روانی دشمن مقابله شود.

برگزاری انتخابات پرشور خواسته رئیس جمهور شهید است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: برگزاری انتخاباتی پرشور، خواسته رئیس جمهور شهید است.

بهنام نظری بر تأمین مقدمات برگزاری انتخابات توسط فرمانداران و افراد مسؤول در ستادهای انتخاباتی در سریع‌ترین زمان تاکید کرد.