  1. استانها
  2. مرکزی
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

استاندار مرکزی:

تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخابات پرشور در مرکزی استفاده شود

تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخابات پرشور در مرکزی استفاده شود

اراک- استاندار مرکزی انتخابات را یک آزمون بزرگ برای مردم و نظام عنوان کرد و افزود: تمام ظرفیت‌ها در این استان، برای برگزاری انتخابات پر شور با مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی فرآیندهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی در دوران سه ساله ریاست بر دولت در خدمت آحاد مردم و به ویژه محرومان جامعه بود و تداوم راه این شهید بزرگوار وظیفه همگان است.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه عوامل برگزارکننده انتخابات مکلف به عمل بر اساس قانون و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی هستند، افزود: خون پاک شهدای خدمت در روزهای اخیر، موجب وحدت و انسجام در جامعه شد که این مهم مورد هدف و حسادت دشمن قرار گرفت.

وی افزود: بدون تردید دشمن از انتخابات پیش رو برای بر هم زدن اتحاد مردم استفاده خواهد کرد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دشمنان داخلی و خارجی با نفوذ در جامعه و میان مردم به دنبال از بین بردن وحدت ملی هستند که همه باید در این خصوص هوشیار باشند.

مخلص الائمه تاکید کرد: انتظار است موارد خلاف واقع که توسط دشمنان برای از هم گسیختگی کشور مطرح می‌شود شناسایی و با عملیات روانی دشمن مقابله شود.

برگزاری انتخابات پرشور خواسته رئیس جمهور شهید است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: برگزاری انتخاباتی پرشور، خواسته رئیس جمهور شهید است.

بهنام نظری بر تأمین مقدمات برگزاری انتخابات توسط فرمانداران و افراد مسؤول در ستادهای انتخاباتی در سریع‌ترین زمان تاکید کرد.

کد مطلب 6122655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها