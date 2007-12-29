طالبانی با هدف جلب مقبولیت بین کشورهای عربی از الغای قرارداد الجزایر سخن گفت

دکتر احمد بخشایشی اردستانی، استاد دانشگاه و صاحب نظر امور بین الملل درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان اخیر جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق درباره قرارداد 1975 الجزایر گفت : طالبانی با هدفمندی خاصی این سخنان را بیان کرد.

وی اظهار داشت: طالبانی چون کرد و غیرعرب است، به عنوان رئیس جمهور کشور عراق، بین کشورهای عربی منطقه با مقبولیت کافی مواجه نیست وسخنان اخیر وی در مورد قرارداد الجزایر می تواند به نوعی تلاش برای کسب مشروعیت و مقبولیت بین کشور های عربی باشد.

بخشایشی گفت: اعراب ناسیونالیست ، خاطره خوشی از قرارداد 1975 ندارند و آن را نتیجه حمایت غرب از ایران در آن مقطع می دانند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قرارداد الجزایر به قدری متقن و محکم است که هیچ دولتی نمی تواند آن را ملغی کند، چون این قرارداد در حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه طالبانی قطعیت درخواست الغای قرارداد الجزایر را در خبر منتشر شده از اظهارات خود تکذیب کرده است ، تاکید کرد: نباید حرفهای طالبانی را چندان جدی گرفت.