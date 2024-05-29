قاتل از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میر محمدی از رهایی یک نفر محکوم به قصاص نفس در رشت خبر داد و اظهار کرد: این محکوم به قصاص که ۳۶ سال دارد از سال ۹۴ به مدت ۹ سال به دلیل ارتکاب قتل در حبس به سر می‌برد و با اعلام رضایت اولیای دم و به کوشش تیم مصالحه قصاص شورای حل اختلاف استان و برگزاری جلسات متعدد از قصاص نجات یافت.

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی با اشاره به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ورود به پرونده‌های قصاص جهت ایجاد سازش ادامه داد: در چنین مواردی اولیا دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوه بر عفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.