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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۷

پس از ۹ سال؛

قاتل از چوبه دار رهایی یافت

قاتل از چوبه دار رهایی یافت

رشت- معاون قضایی رییس کل دادگستری گیلان در امور شوراهای حل اختلاف از سازش یک فقره پرونده با موضوع قتل پس از گذشت ۹ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میر محمدی از رهایی یک نفر محکوم به قصاص نفس در رشت خبر داد و اظهار کرد: این محکوم به قصاص که ۳۶ سال دارد از سال ۹۴ به مدت ۹ سال به دلیل ارتکاب قتل در حبس به سر می‌برد و با اعلام رضایت اولیای دم و به کوشش تیم مصالحه قصاص شورای حل اختلاف استان و برگزاری جلسات متعدد از قصاص نجات یافت.

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی با اشاره به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ورود به پرونده‌های قصاص جهت ایجاد سازش ادامه داد: در چنین مواردی اولیا دم با اقدام خداپسندانه و کریمانه خود علاوه بر عفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.

کد مطلب 6122671

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