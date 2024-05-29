رییس ستاد انتخابات مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری استاندار مازندران در حکمی قاسم عزیززاده گرجی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

در این حکم آمده است برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی با موقع همه مقدمات و تمهیدات لازم، استفاده بهینه از دانش و فناوری‌های نوین و روز آمد، تسهیل سازی فرایندهای انتخابات، به کارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص و بسترسازی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر و گسترده‌تر مردم شریف در عرصه انتخاباتی در شأن و تراز ملت بزرگ و رشید ایران، که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضای امن و توأم با نشاط و آرامش کاملاً رعایت شود.

برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مازندران ۵۹ حوزه انتخابیه تعریف وسه هزار و ۲۰۹ صندوق نیز پیش بینی شده است.