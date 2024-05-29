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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۷

با حکم استاندار؛

رییس ستاد انتخابات مازندران منصوب شد

رییس ستاد انتخابات مازندران منصوب شد

ساری- «قاسم عزیززاده گرجی» سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با حکم استاندار به عنوان رییس ستاد انتخابات استان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری استاندار مازندران در حکمی قاسم عزیززاده گرجی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

در این حکم آمده است برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی با موقع همه مقدمات و تمهیدات لازم، استفاده بهینه از دانش و فناوری‌های نوین و روز آمد، تسهیل سازی فرایندهای انتخابات، به کارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص و بسترسازی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر و گسترده‌تر مردم شریف در عرصه انتخاباتی در شأن و تراز ملت بزرگ و رشید ایران، که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضای امن و توأم با نشاط و آرامش کاملاً رعایت شود.

برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مازندران ۵۹ حوزه انتخابیه تعریف وسه هزار و ۲۰۹ صندوق نیز پیش بینی شده است.

کد مطلب 6122676

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