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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

مدیرکل بهزیستی استان قزوین خبر داد؛

اهدای ۴۰ سری جهیزیه به مددجویان استان قزوین

اهدای ۴۰ سری جهیزیه به مددجویان استان قزوین

قزوین- مدیرکل بهزیستی قزوین از اهدای ۴۰ سری جهیزیه به مددجویان این استان خبر داد.

علی دهباشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از توزیع ۴۰ سری جهیزیه در بین مددجویان استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این میزان جهیزیه با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دو بنیاد خیریه تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این جهیزیه‌ها شامل یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، فرش، سرویس آشپزخانه و اقلام مورد نیاز برای شروع یک زندگی است، افزود: برای تأمین هر سری از این جهیزیه ۲۶ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: ۲۹ هزار مددجوی توانبخشی و ۵۵۰۰ نفر مددجو در حوزه اجتماعی تحت پوشش بهزیستی استان قزوین هستند.

وی اضافه کرد: حدود ۱۳۰ زوج مددجو در استان قزوین برای شروع زندگی خود نیاز به همراهی سازمان بهزیستی داشتند که تعدادی از آنها سال قبل راهی خانه بخت شده اند و تعدادی نیز امروز با کمک خیرین راهی خانه بخت می‌شوند.

دهباشی در پایان یادآور شد: امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم زمینه ازدواج دیگر زوج‌های جوان مددجو را فراهم کنیم.

کد مطلب 6122683

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