اهدای ۴۰ سری جهیزیه به مددجویان استان قزوین

علی دهباشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از توزیع ۴۰ سری جهیزیه در بین مددجویان استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این میزان جهیزیه با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دو بنیاد خیریه تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این جهیزیه‌ها شامل یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، فرش، سرویس آشپزخانه و اقلام مورد نیاز برای شروع یک زندگی است، افزود: برای تأمین هر سری از این جهیزیه ۲۶ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: ۲۹ هزار مددجوی توانبخشی و ۵۵۰۰ نفر مددجو در حوزه اجتماعی تحت پوشش بهزیستی استان قزوین هستند.

وی اضافه کرد: حدود ۱۳۰ زوج مددجو در استان قزوین برای شروع زندگی خود نیاز به همراهی سازمان بهزیستی داشتند که تعدادی از آنها سال قبل راهی خانه بخت شده اند و تعدادی نیز امروز با کمک خیرین راهی خانه بخت می‌شوند.

دهباشی در پایان یادآور شد: امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم زمینه ازدواج دیگر زوج‌های جوان مددجو را فراهم کنیم.