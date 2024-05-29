اختصاص ۱۲۰ اتوبوس برای انتقال زائران از خوزستان به مرقد امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از یازدهم تا پانزدهم خردادماه، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس به تدریج زائران را از مرکز استان و شهرستانهای تابع به سمت تهران منتقل میکنند، گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته، جابهجایی زائران حرم امام خمینی (ره) اغلب از طریق سیستم حمل و نقل جادهای و ناوگان عمومی بین شهری جاده ای انجام می شود.
وی ضمن تاکید بر رعایت آئین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای بخش حمل و نقل عنوان کرد: شرکتهای حمل و نقل به منظور به کارگیری وسایل نقلیه مجهز به تعداد کافی با رویکرد ارتقای سطح ایمنی مسافران در این ایام، اقدامات لازم را انجام میدهند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان افزود: کارشناسان و ناظران ما در کنار دیگر کارشناسان دستگاههای نظارتی بر نحوه ارائه خدمات به زائران نظارت و در صورت مشاهده هر نوع اهمال و نقصی نسبت به اعمال قانون اقدام میکنند.
غزیعلی یادآور شد: گشتهای نظارتی اداره کل، ضمن بررسی اسناد حمل و نقلی ناوگان (گواهینامه، کارت هوشمند راننده و خودرو، صورت وضعیت و غیره) نسبت به بررسی تجهیزات ایمنی خودرو شامل کپسول اطفا حریق، کمربند ایمنی، آج لاستیکها، وضعیت شیشهها و غیره اقدام میکنند.
وی گفت: میز خدمت و پاسخگویی به شکایات نیز در تمامی پایانههای مسافربری استان برپا خواهد بود.
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