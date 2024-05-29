منتظر خبر خوش صیادی در خوزستان باشید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز چهارشنبه در نشست شیلات و مجتمعهای جدید اظهار کرد: با توجه به وجود رودخانههای متعدد در استان و همچنین خلیج فارس بخش شیلات مزیت بزرگی برای اشتغال و صادرات در خوزستان محسوب میشود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه در نشست امروز گزارش خوبی از مسائل مرتبط با مجتمعهای میگو و پرورش ماهی و آبزیان ارائه شد و رفع موانع تولید این واحدها در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در رابطه با صیادان بحث اصلی این است که آنها باید با مجوز به آبها ورود داشته باشند که مسئولیت آن با اداره کل شیلات است. پنجره واحد سرمایه گذاری که وزارت اقتصاد مشخص کرده یک فرصتی برای دستگاهها تعیین کرده است و ما هم همان مسیر را در نظر میگیریم و انتظار داریم کلیه صیادان با قایقها و لنجهای ایمن و تجهیزات کامل فعالیت نمایند.
وی عنوان کرد: برای رفع موانع صیادان به صورت جدی در حال پیگیری هستیم و خبر خوش در زمینه صدور مجوز صیادی به زودی توسط اداره کل شیلات اعلام خواهد شد.
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