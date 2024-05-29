بیش از ۲۰ هزار مادر باردار کردستانی خدمات سلامت دریافت کردند

فروزان لهونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح سلامتی مادران باردار که راه تأمین و ارتقای سطح سلامتی حال و نسل‌های آینده در جامعه هستند، بیش از ۴۱۰ نفر از همکاران ماما با همکاری مراقبین سلامت و بهورزان عزیز در واحدهای تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه از قبیل مراکز جامع خدمات سلامتی شهری، روستایی، شهری روستایی و خانه‌های بهداشت، در حال ارائه خدمات سلامت و مراقبتی به مادران باردار در سطح استان هستند.

وی افزود: تمام مادران باردار تحت پوشش در استان که ۲۰ هزار و۶۲۶ نفر هستند حداقل یکبار خدمات سلامتی و مراقبتی را دریافت کردند.

وی اعلام کرد: ۱۷ هزار و نفر از مادران باردار استان نیز بیش از یکبار (حداقل ۶ بار)، خدمات سلامتی و مراقبتی را از ماماها، مراقبین و بهورزان در مراکز تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه در سطح استان دریافت کرده‌اند.

کارشناس ارشد مامایی و رئیس گروه و مسؤول سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: سال گذشته ۹۹ درصد مادران باردار در سطح استان خدمات سلامت بارداری را دریافت نموده‌اند.

لهونی به آمار موالید زنده در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۲۵ مورد تولد زنده در سطح استان به ثبت رسیده است که ۴۱۶ مورد آن دو یا چند قلو بوده است.

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