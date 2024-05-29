یک فوتی در حادثه غرق شدگی گتوند

عارف شرهانی اصل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۳۵ دقیقه امروز چهارشنبه (۹ خرداد) در کانال آبیاری در روبروی مسکن مهر به وقوع پیوست که با اعلام این حادثه به سامانه ۱۱۵ امدادگران به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: در این حادثه که ۴ نوجوان ۱۶، ۱۷ سال در یک کانال آبیاری مشغول به شنا بودند که دچار حادثه غرق شدگی شدند که بر اثر آن یک نوجوان جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: همچنین در این حادثه سه نفر دیگر مصدوم شدند که توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان کارون شهرستان گتوند اعزام شدند.